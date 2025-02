Palmanova, Fotografia e arte. Il 17 febbraio “Universi Minimi ed oltre” di Adriano Mascherin

Nei prossimi mesi, nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale di Palmanova, si terrà una rassegna di eventi a cura del Circolo Fotografico Palmarino. Un appuntamento a febbraio e altri quattro tra marzo e maggio, per poi concludere con l’ultima data a inizio giugno. Le serate sono aperte a tutti e ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti a sedere.

Si partirà lunedì 17 febbraio, alle 20:30, con “Universi minimi ed oltre” a cura di Adriano Mascherin, artista di Fiume Veneto che ha partecipato con successo a diversi concorsi e mostre. Nel 2016, partendo dai suoi lavori, ha pubblicato il libro “Universi Minimi”. Le sue produzioni sono visibili anche dal sito www.adrianomascherin.myportfolio.com.

Il primo incontro sarà un autentico viaggio all’interno dei micromondi sconosciuti generati dall’autore che – attraverso grafie e sfumature diluite nella tempera murale o nell’acqua – ha generarato immagini suggestive che evocano grandi spazi e rimandano ad una dimensione quasi onirica. Si andrà poi a scoprire il mondo delle bolle di sapone e la bellezza della vita in tutti i suoi stati attraverso alcune riprese effettuate dal cielo.

L’Assessore alla Cultura Silvia Savi: “Siamo felici di ospitare le iniziative del Circolo Fotografico all’interno degli spazi del Comune. Nei molteplici appuntamenti, tutti gli appassionati di arte, cultura e fotografia avranno l’opportunità di immergersi in autentici viaggi sensoriali ed emotivi attraverso l’esperienza e la testimonianza dei diversi artisti”.

Il Presidente del Circolo Fotografico Palmarino Paolo Vercesi aggiunge “Il supporto dell’Amministrazione comunale è fondamentale per la promozione della fotografia in tutte le sue forme e in tutti i suoi linguaggi espressivi, attraverso eventi e iniziative che valorizzano il talento locale e avvicinano il pubblico a questa straordinaria arte. Grazie a questa collaborazione, il Circolo Fotografico Palmarino continuerà a offrire opportunità di crescita artistica e condivisione culturale, esplorando la fotografia come mezzo di comunicazione, documentazione e creatività.”

Il 10 marzo, in occasione della Festa della Donna, “La fotografia che cura”, una serata in videocollegamento con Isabella Tholozan. Nel corso del mese è previsto un altro appuntamento ancora da calendarizzare. Il 12 maggio, “Autofocus” con Laura Loiotile e il lunedì successivo (19/05) “Yellowstone” con Giacomo Gianni Menta. Chiuderà la rassegna Cristina Noacco, con la presentazione del libro “Dolomiti, alte vie per l’anima”, fissata in data 9 giugno.