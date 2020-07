Palmanova Fridays for Music. Tre venerdì di luglio, otto gruppi musicali si alternanno in undici bar

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il grande successo della Festa della Musica che ha visto, solo poci giorni fa, Palmanova invasa di note e persone, la città stellata tornerà protagonista della musica con PF4M Palmanova Fridays for Music. Tre venerdì (il 10, 17 e 24 di luglio) durante i quali otto gruppi musicali, dalle 18.30 fino alle 23, suoneranno e animeranno Piazza Grande, i Borghi e le Contrade cittadine, allietando il pre e post cena.

“È una formula che abbiamo visto funzionare bene con la Festa della musica, così abbiamo deciso di replicarla per il mese di luglio. Vivacizziamo la città, animiamo i locali sfruttando la musica come strumento di aggregazione e intrattenimento. Trascorrere alcune ore estive, approfittando del refrigerio serale, sorseggiando un apertivo in compagnia, rispettando le regole del distanziamento sociale, al suono della buona musica, crediamo sia un ottimo modo per far vivere la città”, commenta Thomas Trino, assessore comunale alle attività produttive.

Tutti gli eventi musicali saranno gratuiti e si svolgeranno nei pressi degli undici locali cittadini che hanno aderito all’iniziativa: bar Municipio, Bonsai, Demar, Torinese, Muretto, Nonna Pallina, Chez Papì, Eccetera, Crema e Cioccolato, Bianco e Pg24 distribuiti tra la piazza principale di Palmanova e i primi tratti delle vie vicine.

Ad esibirsi musicisti pop, rock, blues e jazz. Otto le band coinvolte nella prima giornata: Acoustic Bug, Danni collaterali, Brandy’s Fuel, Way Out, Smile trio, Confusione duo, Bossa Loca Duo e Sara n Band. I gruppi musicali, in gran parte formati da giovani componenti under 35, si esibiranno dal vivo, in versione per lo più acustica.

L’evento è organizzato dal Comune di Palmanova assieme al Forum Giovani, all’Accademia Musicale Città di Palmanova, alla Proloco Propalma e agli esercenti dei bar che hanno aderito all’iniziativa.

Palmanova Fridays for Music rientra nel grande calendario dei trenta eventi che accompagneranno l’estate palmarina. Palmanova Live&Cinema, questo il nome del contenitore culturale, prevende manifestazioni dal 7 luglio al 20 settembre 2020.

Oltre al cinema all’aperto, che quest’anno vedrà aumentare gli appuntamenti dai sei tradizionali a otto, ci saranno i sette grandi concerti in Piazza (realizzati in collaborazione con Azalea), eventi musicali e teatrali, manifestazioni a carattere storico rievocativo ma anche, novità di quest’anno, Il giovedì dei libri, con i suoi tre appuntamenti di luglio, e, per l’appunto, PF4M Palmanova Fridays For Music.

Sul sito www.comune.palmanova.ud.it e sulla pagina Facebook Comune di Palmanova il porgramma completo delle attività.