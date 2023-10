Palmanova: gli albergatori della città stellata finanziano una borsa di studio Unesco per il concorso musicale internazionale

Mercoledì 27 e venerdì 29 settembre 2023 si sono tenute le prime riunioni informative e operative tra l’Accademia Musicale Città di Palmanova e gli albergatori e ristoratori della città stellata al fine di illustrare i vantaggi economici e di valore che il Concorso Musicale Città di Palmanova raggiunge ad ogni edizione. Afferma il Presidente dell’Accademia Musicale Nicola Fiorino: “I risultati del Concorso sono stati monitorati per un anno intero e ne sono state certificate le enormi prestazioni in termini economici e turistici. Abbiamo voluto collaborare in modo propositivo già da adesso con gli esercenti cittadini così da porre delle basi solide per il prossimo Concorso Musicale che si terrà dal 5 al 12 maggio 2024.” Tra le iniziative di collaborazione gli albergatori di Palmanova hanno deciso di comune accordo di finanziare un’intera borsa di studio Unesco che sarà destinata al vincitore di una categoria prestabilita di musicisti in gara. Ancora il Presidente Nicola Fiorino: “Per noi è importante che Palmanova si dimostri unita durante questi eventi di grande portata e che riesca ad offrire servizi impeccabili alle oltre 2500 persone che ogni anno arrivano da tutto il mondo per partecipare al Concorso”. Seguiranno altre riunioni operative con gli esercenti di Palmanova per la formalizzazione delle proposte ricevute. Il Concorso Musicale Città di Palmanova entra nella sua dodicesima edizione che si terrà a Palmanova da domenica 5 maggio a domenica 12 maggio 2024 in due sedi, presso il teatro Gustavo Modena di Palmanova e presso l’Auditorium San Marco di Palmanova. Il Bando ufficiale del Concorso è disponibile su www.concorsomusicalepalmanova.it.