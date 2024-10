Palmanova, presentata la Stagione Teatrale. Dal 7 ottobre la campagna abbonamenti

Inizierà lunedì 7 ottobre la campagna abbonamenti della stagione 2024/2025 del Teatro Gustavo Modena di Palmanova. Il cartellone, ideato dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, anche quest’anno si compone di sette appuntamenti che avranno per protagonisti grandi interpreti del teatro italiano come Alessandro Haber, Massimo Dapporto, Gianluca Guidi, Neri Marcorè, testi contemporanei e classici, musica e astri nascenti dello spettacolo come Pierpaolo Spollon.

“La nuova Stagione del Teatro Modena prosegue e rafforza il percorso con l’ERT – ha esordito l’Assessore Savi – puntando su una qualità degli spettacoli che già lo scorso anno ha portato ad un aumento degli abbonati e degli sbigliettamenti. Crediamo molto nel coinvolgimento dei giovani e abbiamo voluto dare continuità al progetto scolastico “A teatro! Dalla scuola alla sala” con l’Istituto Einaudi-Mattei, grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’istruzione. Vogliamo che il Modena sia sempre di più il punto di riferimento di tutto il territorio e diventi a tutti gli effetti il teatro del palmarino. Per questo, è stata confermata la riduzione per i soci e le socie delle associazioni dei Comuni limitrofi con cui si rinnova la collaborazione.”

Il sipario sul cartellone 2024/2025 si alzerà domenica 17 novembre su La coscienza di Zeno, l’adattamento teatrale di uno dei capolavori della letteratura del Novecento che lo scorso anno ha celebrato i 100 anni dalla pubblicazione. Zeno Cosini, il protagonista del romanzo di Italo Svevo, sarà interpretato da Alessandro Haber. La regia è di Paolo Valerio per lo Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Non può mancare in stagione l’appuntamento con la FVG Orchestra che a Palmanova è di casa. Venerdì 13 dicembre l’ensemble regionale sarà al Modena con Il solista e l’Orchestra, concerto presentato in esclusiva nel Circuito ERT. Il solista, anzi la solista, del titolo è Fosca Briante al flauto, mentre il direttore sarà Enrico Fagone, nominato nel 2023 ai Grammy Awards di Los Angeles nella sezione della musica classica per un disco alla guida della London Symphony Orchestra.

Un classico della comicità a stelle e strisce aprirà il 2025 di Palmanova. Martedì 28 gennaio Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi saranno Felix e Oscar, i due personaggi principali de La strana coppia, commedia di uno dei più geniali e prolifici autori del teatro comico della seconda metà del Novecento, Neil Simon.

Giovedì 20 febbraio protagonista sarà un’altra coppia, quella formata da Massimo Dapporto e Fabio Troiano. I due saliranno sul palco palmarino per dare vita a Pirandello Pulp, un testo firmato da Edoardo Erba e ambientato proprio in Teatro, durante l’allestimento di una versione sui generis del Gioco delle parti di Luigi Pirandello.

Uno dei maestri indiscussi del teatro europeo, il regista Peter Stein, dirigerà mercoledì 5 marzo tre atti unici di Anton Čechov. Crisi di nervi è il titolo dello spettacolo che racchiude tre testi giovanili dell’autore russo (L’orso, I danni del tabacco e La domanda di matrimonio) che si caratterizzano per l’estrema comicità, pur lasciando già trasparire la scrittura che renderà l’autore di Tre sorelle, Zio Vanja e Giardino dei ciliegi uno dei drammaturghi più influenti nella storia del teatro moderno. Nel cast anche Maddalena Crippa.

Pierpaolo Spollon è conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione a serie tv di grande successo come, per citarne una, Doc, tra le tue mani con Luca Argentero. Sabato 22 marzo l’attore padovano porterà a Palmanova un divertente e coinvolgente monologo autobiografico sul tema delle emozioni: Quel che provo dir non so.

La stagione si chiuderà domenica 6 aprile con l’adattamento teatrale firmato da Giorgio Gallione dell’album La buona novella, pubblicato nel 1970 da Fabrizio De André. Sul palco, accompagnato da cinque musicisti e da Rosanna Naddeo, salirà Neri Marcorè.

Continua la collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’ERT e le scuole di Palmanova. Compie tre anni, infatti, il progetto A Teatro! Dalla scuola alla sala. Anche nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 gli studenti dell’Istituto Einaudi/Mattei di Palmanova svolgeranno un percorso didattico per comprendere i meccanismi di un’opera teatrale, dal testo alla recitazione, passando dalla messa in scena. Gli spettacoli individuati per il 2024/2025 sono La coscienza di Zeno e Pirandello Pulp.

Il Teatro Modena continuerà ad essere il Teatro del territorio, garantendo alle associazioni culturali dei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco le riduzioni su abbonamenti e biglietti. Si tratta di un modo per favorire la partecipazione in sala, ma soprattutto per dare un riconoscimento al volontariato culturale e a tutti quei soggetti che costituiscono una rete che collabora nelle varie iniziative sul territorio, con gli stessi Comuni con cui si sta costituendo il Distretto del commercio del Palmarino.

La campagna abbonamenti 2024/2025 si terrà in Teatro con il seguente calendario: rinnovo abbonamenti da lunedì 7 a sabato 12 ottobre dalle 17.30 alle 19.45; sottoscrizione nuovi abbonamenti da lunedì 14 a sabato 19ottobre dalle 17.30 alle 19.45. La prevendita dei biglietti inizierà online su ertfvg.it per il primo spettacolo da lunedì 21 ottobre e per tutti gli altri da lunedì 18 novembre. La prevendita in Teatro si terrà nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.45 e il giorno dello spettacolo dalle 17.30.

Per informazioni telefonare allo 0432 924148 (Teatro Modena) oppure allo 0432 922131 (Ufficio Cultura del Comune), maggiori informazioni anche al sito ertfvg.it.