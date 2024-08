Palmanova, questo fine settimana“A.D. 1615 Palma alle Armi” la più grande Rievocazione secentesca d’Europa

Palmanova rivive la storia rinascimentale della sua Fortezza con la Rievocazione Storica “A.D. 1615 Palma alle Armi”, in programma da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre. Un fine settimana per rivivere, indietro nel tempo di 400 anni, la Palmanova che fu nell’Anno Domini 1615 grazie al contributo di oltre 1.200 rievocatori, facenti parte di 60 gruppi e provenienti da 15 Paesi europei differenti.

In occasione di “Palma alle Armi” verranno attuate le seguenti chiusure al transito veicolare. Porta Cividale verrà chiusa dalle ore 20 di venerdì 30 agosto alle ore 22 di domenica 1 settembre 2024. Dalle 7.30 di venerdì 30 agosto alle ore 7.30 di lunedì 2 settembre 2024, verrà chiuso Borgo Cividale (tratto compreso tra l’intersezione con via Da Mula e l’intersezione con via Renier) e via Cavour (tratto compreso tra l’intersezione con Borgo Cividale e l’intersezione con C.da Garzoni). Sarà possibile circolare sul primo e terzo anello viario ad eccezione del momento di chiusura totale del Borgo Cividale dovuto al transito delle sfilate delle milizie che partiranno dall’ accampamento situato in via Vallaresso verso Piazza Grande e viceversa.

Sempre dalle 7.30 di venerdì 30 agosto alle ore 7.30 di lunedì 2 settembre 2024, verrà chiuso il tratto di Borgo Aquileia compreso tra l’intersezione con via Dante e l’intersezione con via Cairoli. Inoltre, per tutta la giornata di domenica 1 settembre sarà chiuso il tratto di C.da Donato compreso tra Piazza Grande e via Scamozzi. I veicoli di soccorso potranno accedere in Piazza da C.da Contarini e C.da Savorgnan.

Dal 24 agosto al 1°settembre, in Polveriera Garzoni sarà possibile visitare l’esposizione di Lame e cannoni della Serenissima, con le riproduzioni a cura di Fulvio Del Tin e Gualtiero Piemonte. Gli orari: 24 agosto alle 18 l’inaugurazione; 25 agosto, 10>12 e 16>19; 29 e 30 agosto, 17>19; 31 agosto, 9.30>20.

Gualtiero Piemonte, Presidente del Gruppo Storico Città di Palmanova, “Ci saranno oltre 300 tende dove questi rievocatori vivranno, mangeranno e dormiranno. Chi verrà a visitare vedrà un vero campo militare del 1600. Ci sarà l’osteria, molto particolare e bella, suonatori delle musiche d’epoca, tutti in abito storico con un bellissimo colpo d’occhio”.

Silvia Savi, Assessore comunale a cultura e turismo: “1200 i rievocatori che di cui 800 impegnati nella battaglia, 300 le tende allestite nell’accampamento dentro e fuori le mura, 60 i gruppi di rievocatori di cui 33 stranieri e una decina i Paesi esteri rappresentati”.

Venerdì 30 agosto, alle 18, presso il Salone d’Onore del palazzo municipale di Piazza Grande si terrà la Conferenza di presentazione del nuovo Gonfalone di Palma. Dalle 19, alla Loggia della Gran Guardia, l’apertura ufficiale della manifestazione e la degustazione di vini “I Calici del Provveditore” a cura degli Sbandieratori e Musici di Palmanova. A seguire, sempre in municipio, Gilberto Ganzer terrà una conferenza storica di presentazione delle milizie nel Duomo di Palma.

Più di 1200 rievocatori in abito Seicentesco si sfideranno in due grandi battaglie in campo aperto, riproponendo l’inizio della Guerra degli Uscocchi tra la Repubblica di Venezia e la Casa d’Austria. Sabato, alle 17, la Battaglia del Vespro e Domenica, alle 16, la Riscossa Veneziana. Nelle stesse due giornate, su Bastione Garzoni (vicino Porta Cividale), verrà allestito il campo delle milizie, con più di 300 tende, il mercato storico, giochi e attività didattiche per bambini. Il costo giornaliero del biglietto per accampamento e battaglie è di 5 €, gratuito fino ai 14 anni. Prevendita online Biglietti: www.euroticket.it/palma2024

Sabato 31 agosto, alle 16, verrà innalzato in Piazza Grande il Gonfalone della Serenissima, con successiva rivista delle armi al cospetto del Provveditore e la parata dei 1200 rievocatori. Alle 21, sempre nella piazza principale, la Festa Rinascimentale con il teatro dei burattini, le danze popolari e i canti e le musiche seicentesche, a cura di Acrobati del Borgo, StudioDanza, In Hoc Signo Tuta, Modi Versus e la Compagnia del Barbecocul. La serata si concluderà con l’ammainamento del Gonfalone alla luce delle lanterne (ore 22:30), accompagnato dallo spettacolo di tamburi infuocati del Gruppo Storico della città di Palmanova.

Domenica 1° settembre, alle 18, “La Contesa della Rotella”. In serata la Festa Rinascimentale e l’innalzamento del simbolo della Serenissima in Piazza.

Da venerdì 30 agosto a domenica 1°settembre sarà possibile riscoprire i gusti antichi e i sapori della tradizione all’Hostaria delle Milizie (locanda nella Loggia di Bastione Garzoni) e in Taberna vexillarii (sotto la Loggia di Piazza Grande).

Sabato e domenica sarà possibile svolgere visite guidate alla Fortezza di Palmanova e alle gallerie del rivellino: alle 10, alle 11 e alle 15. Il costo è di 7 €, gratis fino a 14 anni. Biglietti e partenza dall’Infopoint di Piazza Grande. Per prenotare: info@propalma.it

Informazioni: Tel. 0432 924 815 – info.palmanova@promoturismo.fvg.it – www.gspalmanova.com – www.comune.palmanova.ud.it