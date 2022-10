Palmanova, sabato doppia inaugurazione: mostra artistica “Contemporanea” e fotografica “Palmanova Creativa”

Sabato 8 ottobre doppio appuntamento con l’arte e la creatività. Alle 12 negli spazi della Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, si apriranno le porte della mostra fotografica “Palmanova Creativa” inserita nella rassegna collettiva internazionale Photo Days Tour 2022. Alle 17 alla Caserma Montesanto l’inaugurazione della mostra “Contemporanea”, rassegna di scultura, pittura e installazioni a cura dell’Associazione Culturale XXII Secolo Associates per la Giornata Nazionale del Contemporaneo AMACI. Silvia Savi, assessore comunale alla cultura: “Palmanova diventa sede di un duplice progetto artistico che ha nella creatività il suo punto di riferimento comune.

Pittura, scultura, installazioni e fotografie caratterizzano le due grandi esposizioni accolte l’una nei rinnovati spazi della caserma Montesanto e l’altra nella più nota Polveriera Garzoni. Palmanova prosegue così il percorso d’iniziative pensate per celebrare i primi cinque anni di Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e corona un mese con 40 eventi in programma”. E aggiunge: “Due modi diversi e innovativi di vedere l’arte ma che, con originalità e modernità, interpretano il presente, esaltando tecniche artistiche e linguaggi espressivi, raccontando persone e luoghi con le visioni che solo i tanti artisti, oltre cento tra fotografi, scultori e pittori di ogni età che qui si sono messi in gioco ed espongono, sanno dare”. In Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, “Palmanova Creativa” sarà aperta fino al 15 novembre, il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’evento espositivo è realizzato in collaborazione con Comune di Palmanova - Assessorato alla Cultura, Circolo fotografico Palmarino e la partecipazione di Alvise Rampini, direttore del CRAF Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia.

In mostra un’ampia selezione di foto creative, sperimentali, astratte e concettuali, a colori e in bianco e nero, tratte da quattro progetti ideati dall’associazione dotART di Trieste, inclusa un’ampia sezione di trenta autori del territorio dedicata alla città di Palmanova, con foto tratte da PixAround FVG 2022, e in particolare dalla 24 ore di fotografia tenuta in città lo scorso maggio. Ad una di queste foto verrà assegnato il premio “Palmanova creativa”. “Contemporanea” sarà visitabile all’ex Caserma Montesanto in Via Marcello dall’8 al 23 ottobre, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’8 e 9 ottobre anche dalle 10 alle 20.

L’esposizione presenta il contemporaneo tra le mura di una caserma francese del 1800 all'interno della fortezza di Palmanova. Un percorso di conoscenza attraverso l'evoluzione dell'arte contemporanea a partire dagli artisti affermati fino ai giovani d'oggi tra scultura, pittura e installazione. Comune e XXII Secolo Associates festeggeranno così la Giornata del Contemporaneo Amaci, con la presentazione affidata a Isabella Masutti giovane curatrice e storica dell'Arte. Durante l'esposizione ci sarà un tributo particolare alla carriera dello storico artista Giorgio Celiberti, che con le sue opere aprirà l'evento nella grande sala espositiva. Gli altri undici autori sono Alessandra Aita, Mattia Barone, Marina Battistella, Carla Benedetti, Elena Clelia Budai, Marco Ciani, Claudio Colaone, Chiara Crepaldi, leonardo Fenu, Luciano Lunazzi, Carlo Stragapede. Nell’occasione verrà illustrato l’intervento di recupero e valorizzazione dell’area espositiva dell’edificio napoleonico a cura dell’architetto Maria Cecilia Rossi, direttore dei lavori.