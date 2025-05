Palmanova, Sportello di Facilitazione Digitale. Formazione, supporto e assistenza al cittadino nelle procedure online

Dallo scorso gennaio, nel Palazzo Municipale di Palmanova è attivo lo Sportello Digitale, un servizio libero e gratuito a cui tutti i cittadini possono rivolgersi per ottenere informazioni su servizi online, non solo comunali, e ricevere aiuto nell’espletamento delle pratiche relative alla Pubblica Amministrazione, con il supporto di un operatore dedicato. Lo sportello si trova in Municipio (Piazza Grande, 1 – piano terra) ed è aperto ogni lunedì e mercoledì pomeriggio previo appuntamento (tel. 375 919 2424). Nel territorio friulano, da Monfalcone a Latisana, gli sportelli di Facilitazione digitale sono diversi. In questo modo, gli interessati possono rivolgersi comodamente a quello più vicino al proprio domicilio. A coordinarli, l’Associazione GradoNOI – con sede a Grado – che è riuscita a creare una rete di servizi di aiuto concreti e mirati per la popolazione grazie ai fondi PNRR stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Attraverso questo servizio, coloro che lo richiedono potranno ricevere una formazione di base sull’uso consapevole dei dispositivi digitali per diverse attività, tra cui scaricare applicazioni, effettuare ricariche e pagamenti online e proteggersi dalle chiamate truffa.

Diversi i servizi di facilitazione digitale previsti, al fine di offrire un supporto adeguato a tutte le fasce della popolazione. Tra i più richiesti: carta d’identità elettronica (CIE), pagamenti online PagoPA, accesso a SESAMO, INPS e fascicolo sanitario elettronico, tessera carburante FVG, richiesta Carta Famiglia, Dote Famiglia o Dote Scuola e assistenza nell’utilizzo o nella risoluzione dei problemi con i dispositivi.

Il Sindaco Tellini: “Rimanere al passo con i tempi è importante, ma non sempre così facile. Questo sportello è un punto di appoggio utilissimo per la maggioranza della popolazione ed è utile a rendere meno complesso per tutti l’espletamento delle pratiche burocratiche nell’era della digitalizzazione”.