Palmanova: Tutti negativi i tamponi COVID-19 all’ASP “Ardito Desio”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Tutti i tamponi effettuati sul personale impiegato nell’ASP Ardito Desio di Palmanova e sugli ospiti che il Distretto sanitario Est della ASU FC di Udine ha ritenuto di assoggettare per la diagnosi del COVID-19, sono risultati negativi.

Lo fanno sapere il Presidente Claudio Kovatsch, il Direttore Generale Flavio Cosatto e la Responsabile dei servizi sanitari Nadia Pettarini: “Ospitiamo attualmente 93 ospiti non autosufficienti e 6 ospiti autosufficienti provenienti dal Comune di Palmanova e dai Comuni limitrofi. Ci terremmo a trasferire la sensazione di tranquillità che si vive nella struttura ai parenti, amici e conoscenti degli ospiti”.

Su disposizione del Distretto sanitario Est della ASU FC di Udine è stato eseguito il tampone per la diagnosi del COVID-19 a tutto il personale impiegato presso la residenza protetta, sia quello alle dipendenze dell’ASP, sia quello delle unità lavorative impiegate negli appalti del servizio esternalizzato di assistenza (Euro&Promos Health Care), di ristorazione (Sodexò Italia Spa) e del servizio di pulizia e sanificazione ambientale (Pulinet Srl). Inoltre è stato eseguito il tampone a 13 ospiti, tutti gli ospiti autosufficienti e quelli non autosufficienti che presentavano sintomi di febbre. Complessivamente dall’indagine sono state interessate 92 persone.

“Il risultato ci rincuora. Sono risultati tutti negativi. Di questo dato, che non ci fa abbassare la guardia, dobbiamo ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo che opera nella nostra struttura. Grazie a loro abbiamo potuto applicare con tempestività tutte le misure preventive necessarie, cosa che ha permesso, fino ad ora, di tenere fuori dalla struttura il virus”, commenta il Presidente Claudio Kovatsch, assieme al Direttore Generale Flavio Cosatto.

E aggiunge il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Nonostante l’ottimo risultato raggiunto, l’attenzione per la sicurezza e salute degli ospiti è ancora alta. Qui sono state adottate, anche prima delle disposizioni ufficiali delle istituzioni governative e regionali, diverse misure di sicurezza che hanno permesso di preservare la salute di tutti gli ospiti”.

Fin dai primi giorni dell’emergenza infatti l’accesso dall’esterno è stato ridotto al solo personale operativo, ci si è muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (anche grazie alle numerose donazioni di mascherine chirurgiche) e il personale è stato formato per un’efficace gestione dell’emergenza e per affrontare eventuali casi di positività.

Contestualmente si sono sempre garantiti spazi per momenti ludici e di impegno per gli ospiti, nel rispetto delle distanze sociali previste, necessari per alleviare lo stato cui sono sottoposti in questo difficile scenario. È stato sempre garantito il basilare contatto con i famigliari degli ospiti grazie all’attivazione di un’utenza per le videochiamate su Whatsapp.

Dalla metà di aprile è stato adibito un apposito spazio agli ingressi della struttura di via Cairoli e di via Dante per le “emozioni dei nonni”. Gli ospiti hanno infatti potuto finalmente rivedere i volti amati, incrociando lo sguardo e il saluto dei parenti, dopo quasi un mese e mezzo di lontananza forzata da figli e nipoti.

“Sentimenti forti, ricambiati dalla commozione dei familiari che in quel saluto, rigorosamente a distanza, hanno trovato quell’umanità che aveva dovuto lasciar spazio spesso alla paura. Una persona per volta, su invito programmato della struttura, in attesa sulla porta di ingresso del tunnel di collegamento e con tutte le misure cautelative del caso (uso di mascherine e visiere), ha potuto rivedere il proprio caro per mezz’ora, dopo tanto tempo, seppur da una certa distanza. Una decisione, quella della direzione dell’ASP “Ardito Desio”, che ha scaldato il cuore di anziani e familiari, regalando minuti di grande intensità, scanditi anche da tenere lacrime per il forte impatto d’ emozione avvertito”, concludono i responsabili della struttura.