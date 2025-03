Paluzza si conferma polo di eccellenza per la formazione delle imprese forestali

Il CeFAP si conferma al fianco delle imprese forestali del Friuli VG, offrendo percorsi di formazione mirati a rispondere alle esigenze di aggiornamento e specializzazione del settore. Nella nuova sede di Paluzza, in collaborazione con il Servizio Foreste e il Cesfam della Regione Fvg, sono stati organizzati due corsi sulle tecniche di esbosco, coinvolgendo 50 operatori forestali in attività altamente qualificate.

Con oltre 270 imprese attive nel comparto forestale regionale, l’aggiornamento costante è un elemento chiave per garantire competitività e sicurezza. Il CeFAP, da sempre impegnato a supportare la crescita e l’innovazione del settore, ha realizzato un approfondito programma formativo sotto la guida dei dottori agronomi e forestali Michele Simonitti e Verio Solari. I corsi hanno posto l’accento sull’uso in sicurezza della teleferica, sull’ottimizzazione dei cantieri di lavoro e sull’aggiornamento normativo, con l’obiettivo di accompagnare le aziende verso un’operatività sempre più efficiente e conforme alle normative.

Grazie alla solida rete di collaborazioni sviluppata dal CeFAP, gli operatori forestali hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi con esperti della bioeconomia. Infatti, grazie alla collaborazione con il Cluster Agrifood & Bioeconomy – Fondazione FAB, i partecipanti sono stati coinvolti in una simulazione economica sull’utilizzo delle biomasse forestali, condotta da un’Università olandese. Questo studio, parte di un progetto internazionale, sarà comparato con esperienze di altri cinque Paesi europei, permettendo alle imprese locali di accedere a nuove strategie e modelli di sviluppo sostenibile.

Con un impegno costante verso la crescita del settore, il CeFAP non si limita alla formazione tecnica, ma offre alle imprese forestali un vero e proprio punto di riferimento per l’innovazione e la competitività. A partire da marzo, sarà avviato un ciclo di seminari mensili dedicati alla sicurezza sul lavoro, che prevede la partecipazione del Cesfam, dell’Università della Tuscia, dell’Azienda Sanitaria e di esperti di settore, per rispondere in modo concreto alle necessità delle aziende.

Per conoscere il programma completo delle iniziative, è possibile visitare il sito: www.cefap.fvg.it.