Pandemia: Riccardi, attività ospedale San Daniele dovrà essere rimodulata, tradotto … chiuso per Covid

"A seguito della necessità di considerare alcune sezioni dell'ospedale di San Daniele aree Covid, l'attività è stata rimodulata ovvero non potranno essere effettuati più nuovi ricoveri, né programmati né urgenti. Sono state quindi sospese temporaneamente le attività per i pazienti non affetti da Covid-19 ad esclusione del punto nascita con la pediatria, le attività ambulatoriali e il pronto soccorso per la sola fase valutativa. Le urgenze verranno dirottate sul presidio di Tolmezzo e di Udine".

Lo ha confermato l'assessore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che "Asufc sta studiando come dirottare l'attività chirurgica programmata prevista a San Daniele su Tolmezzo e Udine, dove esistono spazi adeguati, con la temporanea rotazione delle equipe mediche".

Non chiaro quindi cosa dovranno fare ad esempio i pazienti con visite specialistiche programmate, anche se queste fossero fattibili l'idea di portare pazienti non covid in plessi ospedalieri praticamente focolai di possibile infezione non pare sensato. Già ieri le notizie che arrivavano dal nosocomi dell'area collianre non erano per nulla rassicuranti in quanto i positivi erano aumentati nel reparto di Medicina, oltre a 12 operatori positivi (7 Oss, 4 infermieri e 1 medico) si erano registrati altri 19 contagiati tra i ricoverati. In tutto i contagi a ieri erano 31, ma visto che negli ultimi due giorni sono stati effettuati nella struttura ben 540 tamponi è possibile che il focolaio si sia già propagato, infatti anche se i degenti del reparto Medicina erano stati spostati di piano in modo da poter sanificare quello dei contagi non vi è garanzia che si sia arrivati troppo tardi.

Alla comunicazione dell'assessore sono seguite alcune prese di posizione fra le quali quella del componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg nonche esponente del PD Salvatore Spitaleri secondo cui la chiusura ospedale S. Daniele conferma allarme.

"L'annuncio della chiusura praticamente totale dell'ospedale di San Daniele colpisce al cuore ed è la conferma di un potente allarme lanciato nei giorni scorsi quando abbiamo espresso preoccupazione perché il Covid era entrato negli ospedali. Speravamo in un atto di trasparenza dell'assessore Riccardi ma abbiamo ricevuto in risposta il solito muro di silenzio”. Lo scrive in una nota il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri.

“La situazione è gravissima ma - evidenzia Spitaleri - gli appelli all'unità e alla condivisione hanno senso se chi li fa è credibile. Riccardi non lo è per come ha gestito finora le crisi: dalla rendicontazione dei fondi statali, alla questione delle case di riposo, alla solitudine dei dipartimenti di prevenzione, al mancato coordinamento con sanità territoriale e amministratori locali. Nella Giunta regionale c'è un assessore che – puntualizza Spitaleri - tardivamente scopre il dialogo con le organizzazioni sindacali, chiede unità all'opposizione che ha insultato fino al giorno prima dai banchi del Consiglio regionale, scopre che c'è una emergenza personale sanitario nonostante i fondi statali stanziati a maggio”. “Al personale sanitario di San Daniele – aggiunge Spitaleri - cui sono legato per le lunghe battaglie spese per la sua valorizzazione fino dagli anni 90, tutta la solidarietà. A chi è stato colpito dal Covid l'incoraggiamento e l'augurio, a tutta la cittadinanza l'invito a rispettare le norme che il Governo ha disposto per proteggere la salute”.