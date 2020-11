Paolo Calligaris travolto da un albero finisce in coma nel 12° anniversario dell’omicidio Tulissi per il quale è imputato

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

A qualcuno sembrerà un segno del destino l'incidente occorso ieri a Paolo Calligaris, l'imprenditore condannato in primo grado a 16 anni di carcere per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi. L'uomo infatti, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato travolto dal tronco di un albero che stava tagliando nel giardino della sua villetta.

A dare l'allarme il figlio, che lo ha trovato privo di conoscenza in mezzo alle ramaglie. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'elisoccorso: Calligaris, in coma, è stato trasportato all'ospedale triestino di Cattinara, dove ora si trova in gravi condizioni. Dopo i rilievi sul luogo dell'incidente gli investigatori propendono per l'ipotesi dell'incidente. Come è noto pochi giorni fa l'ultima udienza in appello del processo a Calligaris, per cui l'accusa aveva chiesto la conferma della condanna. Ma agli amanti di cabala e numerologia non potrà sfuggire il fatto che ieri era l'11 novembre e che era sempre l'11 novembre ma del 2008 quando fu ritrovato il corpo senza vita di Tatiana Tulissi, uccisa con tre colpi di pistola, all'ingresso della villetta, come non sfugge il fatto che Calligaris compie oggi 51 anni. C'è ne tanto da parlare per i cultori delle tesi secondo cui le coincidenze non esistono, vedranno senz'altro l'intervento soprannaturale, divino o diabolico a secondo delle tesi su innocenza e colpevolezza, ovviamente.