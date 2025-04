Parco di Villa di Toppo Florio a Buttrio, al via il primo lotto di lavori di riqualificazione

Restituire al parco un aspetto ancora più curato e sicuro, rendendolo sempre più fruibile ed esteticamente gradevole a cittadini, visitatori, iniziative culturali. É l’obiettivo dei lavori di riqualificazione e rigenerazione che stanno interessando una porzione del giardino settecentesco di Villa di Toppo Florio, grazie a un contributo di 50mila euro stanziato dalla Regione FVG.

L’intervento, affidato alla ditta SuPerAlberi, prevede il taglio di piante morte, la potatura e il risanamento di alcuni alberi, lo sradicamento di specie infestanti, la messa a dimora di nuove piante in varie zone del parco. L’amministrazione comunale sta eseguendo nel parco anche altri lavori come la pulizia di uno dei due laghetti, la sostituzione della staccionata di protezione, ormai deteriorata, il ripristino di parte dei camminamenti, la posa di cartellonistica a scopo divulgativo, per migliorare così la conoscenza del patrimonio naturalistico del parco.

“L’intervento, che si concluderà entro fine maggio, si inserisce in un progetto più ampio, basato su uno studio commissionato un paio di anni fa sullo stato del parco – spiega il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi -, che speriamo rappresenti, grazie a futuri finanziamenti, solo l’inizio di un percorso continuativo di recupero e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del nostro territorio