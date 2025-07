Parco eolico a Torreano: Pd, non imporre servitù energetica al Friuli

“Non passiamo dalla servitù militare alla servitù energetica. Lo hanno detto forte e chiaro i molti cittadini e rappresentanti di associazioni del territorio che hanno espresso la grande preoccupazione di Torreano e altri comuni interessati per il progetto di parco eolico”. Il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, il consigliere regionale Massimiliano Pozzo, la responsabile regionale infrastrutture Pd Fvg Mariagrazia Santoro, riferiscono la posizione che è emersa martedì sera a Torreano nel corso di un incontro pubblico nella storica Locanda Da Menia, dedicato alle ripercussioni del progetto di parco eolico da realizzare sul territorio, per il quale la Regione ha avviato il procedimento autorizzativo”.

“Il fronte compatto delle forze politiche e delle amministrazioni comunali che si sono espresse contro il progetto – hanno chiesto gli esponenti dem – deve ora tradursi in atti concreti per intervenire su un progetto privo di ricadute positive sul territorio e che mette a rischio le diverse realtà giovani e innovative nate negli ultimi anni per rilanciare agricoltura di qualità e sviluppo turistico delle Valli del Natisone”.

Dal Pd hanno spiegato che “l’eolico è solo l’ultimo caso di una transizione energetica necessaria ma che, se non governata in modo efficace rischia di trasformare il Friuli da terra di servitù militari a terra di servitù energetiche. Non accettiamo che aziende di altre regioni invadono il nostro territorio sfruttando buchi legislativi e fragilità sociali con intenti solo predatori”.

In conclusione è stato rivolto un ringraziamento al circolo Pd di Torreano che ha organizzato l’evento, cui hanno partecipato anche la consigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica Fvg) e Emanuele Oian di Avs.