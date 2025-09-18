Pari opportunità Uil Fvg: domani presentazione progetto “dimensione donna”

Progressi visibili, ma ancora insufficienti. E’ il punto di partenza per il progetto “Dimensione Donna”, della UIL del Friuli Venezia Giulia, che sarà presentato domani a Udine dalla nuova coordinatrice regionale Pari opportunità UIL, Elisabetta Pilat, nella sede UIL di piazzale Cavedalis 6 a Udine, fornendo ulteriori dati e analisi sull’occupazione femminile in regione.

Il convegno si articolerà dalle 10 alle 13 e vedrà la partecipazione del segretario generale UIL, Matteo Zorn, del segretario generale di Udine, Luigi Oddo, di Sonia Ostrica, coordinatrice nazionale Pari opportunità e di Ivana Veronese, segretaria confederale nazionale.