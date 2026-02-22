Parole musica contro la guerra: Aida Talliente, Pacorig e D’Orlando martedì per Anteprima Dedica con “La quarta parete”

Anteprima Dedica porta a Sacile uno degli appuntamenti più intensi del suo percorso 2026: la lettura scenica “La quarta parete”, in programma martedì 24 febbraio alle 20.45 al Teatro Ruffo. Protagonisti tre artisti friulani di riconosciuto prestigio – Aida Talliente, Giorgio Pacorig e Marco D’Orlando – che danno vita a un’esperienza scenica in cui parola, suono e visione si intrecciano in modo profondo, restituendo tutta la forza evocativa del racconto.

“La quarta parete” conduce il pubblico nel cuore della guerra civile libanese attraverso l’utopia del teatro come spazio di tregua e di possibile fratellanza. Al centro, il sogno di mettere in scena l’Antigone di Anouilh tra le macerie di Beirut coinvolgendo attori appartenenti alle diverse fazioni in conflitto: palestinesi, drusi, cristiani maroniti e sciiti insieme su un unico palcoscenico. Un progetto impossibile e necessario che diventa metafora del potere della cultura di opporsi alla violenza e di creare momenti di sospensione in cui immaginare la pace.

La voce intensa di Talliente si intreccia con l’accompagnamento musicale di Pacorig e D’Orlando, costruendo una partitura emotiva che alterna tensione e lirismo e che restituisce tutta la complessità del romanzo. La scena si trasforma così in uno spazio simbolico dove la narrazione diventa esperienza condivisa e il pubblico è chiamato a confrontarsi con il senso profondo del confine tra realtà e rappresentazione.

Attrice, autrice e ricercatrice di storie, Talliente porta in scena una lunga esperienza maturata tra teatro, cinema, radio e progetti internazionali, mentre Pacorig e D’Orlando, musicisti attivi tra jazz, improvvisazione e contaminazioni sonore, contribuiscono a creare un paesaggio sonoro capace di amplificare la dimensione emotiva del racconto.

Dopo la tappa di Sacile, lo spettacolo sarà proposto anche sabato 28 febbraio alle 20.45 alla Polveriera Napoleonica Garzoni di Palmanova, rafforzando la dimensione itinerante di Anteprima Dedica e il dialogo tra letteratura, musica e scena che ne costituisce il tratto distintivo. In questo modo il progetto continua a promuovere il valore del teatro come strumento di conoscenza e come spazio di incontro capace di interrogare il presente attraverso le storie del nostro tempo.

Lo spettacolo fa parte del percorso che fino al 6 marzo porta in undici Comuni del Friuli Venezia Giulia appuntamenti a ingresso gratuito, pensati come avvicinamento al festival Dedica, atteso dal 14 al 21 marzo e dedicato allo scrittore e giornalista francese Sorj Chalandon. Il progetto, organizzato dall’associazione culturale Thesis e curato da Andrea Visentin, conferma la propria vocazione diffusa e la capacità di coinvolgere nuovi territori, amministrazioni e comunità di lettori, costruendo una rete culturale sempre più solida e partecipata.