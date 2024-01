Partiti in piazza a San Vito al Tagliamento per la riapertura del punto nascite

Alcuni partiti di opposizione regionali venerdì 5 gennaio alle ore 11.00 saranno presenti con i loro esponenti al banchetto per la raccolta delle firme in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. “Sarà un momento, si legge in una nota, non solo per continuare l’ottima raccolta firme che i volontari dei comitati stanno portando avanti da settimane, ma soprattutto un’occasione per chiedere con forza e unità di intenti la riapertura nel 2024 del punto nascite di San Vito al Tagliamento. Il disegno della giunta Fedriga è evidentemente indebolire la sanità pubblica a livello regionale in favore di quella privata, e la chiusura del punto nascite di San Vito al Tagliamento, mentre continua la convenzione con il Policlinico San Giorgio a Pordenone e si aprono poliambulatori privati, ne è un tassello evidente. È il tempo di difendere la sanità pubblica, è il tempo di dimostrare a Fedriga e Riccardi che fuori dall’aula del Consiglio Regionale i cittadini sono stufi delle loro vuote promesse”. Hanno aderito al momento Alleanza Verdi e Sinistra, Civica Fvg, Movimento 5 Stelle, Patto per l’Autonomia.