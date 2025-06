Partnership strategica tra Finest S.p.A. e il Gruppo Samer per piano di espansione in Turchia

Finest S.p.A., finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano, annuncia l’importante partnership strategica con il Gruppo Samer, storica eccellenza triestina operativa come agente marittimo, terminalista portuale, spedizioniere internazionale e agente dei Lloyd’s di Londra. L’operazione, in fase di perfezionamento, vede Finest entrare come socio di minoranza nella controllata turca Samer & Co. Shipping Taşımacılık AŞ, con sede a Istanbul, attraverso un aumento di capitale di € 150.000 e fornire un finanziamento soci di € 1.000.000 per supportare il piano di espansione internazionale del Gruppo per una durata di cinque anni.

Fondata nel 1919 e di proprietà della famiglia Samer dal 1981, Samer & Co. Shipping conta oltre 600 dipendenti tra Italia e Sud Est Europa, è leader nei servizi marittimi, intermodali e di spedizione, gestisce dal 1987 l’“Autostrada del Mare” – un collegamento strategico tra il Porto di Trieste e la Turchia che movimenta più di 350.000 mezzi pesanti e 5 milioni di tonnellate di merci all’anno, con 15 navi settimanali che collegano i due mercati in sole 52 ore – e ha inaugurato con il partner DFDS nel 2025 la prima autostrada del mare tra Trieste e l’Egitto.

L’investimento di Finest consentirà alla controllata turca, Samer & Co. Shipping Taşımacılık AŞ di potenziare le attività logistiche in Turchia, integrando trasporti via mare, terra e aria. Grazie alla posizione strategica del Paese e al suo settore logistico in crescita, il Gruppo Samer coglie così un’opportunità significativa per rafforzare la propria presenza nella regione mediterranea, incrementandola a vantaggio del Porto di Trieste, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la rete globale e i servizi verso mercati come Medio Oriente, Africa, Estremo Oriente, Americhe ed Europa.

Alessandro Minon, Presidente di Finest, ha dichiarato: “La partnership con il Gruppo Samer, formalizzata nella suggestiva sede triestina affacciata su Piazza Unità d’Italia, segna un punto a favore non solo per le parti coinvolte, ma per l’intera economia legata al Porto di Trieste. Il nostro scalo regionale si consolida sempre più come snodo logistico strategico: sostenendo l’espansione globale del Gruppo Samer, contribuiamo a potenziare il ruolo del Porto di Trieste quale gateway per i mercati internazionali, generando occupazione, sviluppo economico e nuove prospettive per il Friuli Venezia Giulia.”

Enrico Samer, Presidente del Gruppo, ha commentato: “Samer & Co. Shipping ha rapporti commerciali con la Turchia consolidati da oltre settant’anni e la scelta di attivare una controllata in quel Paese risponde sia allo sviluppo della Turchia sia alle nuove condizioni geopolitiche, che valorizzano il Mediterraneo e sviluppano politiche di reshoring. La partnership con Finest consentirà al Gruppo Samer un ulteriore sviluppo che avvantaggerà non solo la Compagnia, ma il Porto di Trieste e il territorio regionale, ponendolo ancora di più al centro del contesto logistico internazionale”