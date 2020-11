Partorita da Fedriga la nuova ordinanza “dedicata” al Fvg. Una serie di norme molto fumo e poco arrosto

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ecco la nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia, tutto fumo e poco arrosto, perche in pratica non cambia quasi nulla. A illustrarne i contenuti è stato il governatore Massimiliano Fedriga secondo cui “Le misure sono sostanzialmente uguali, tranne qualche passaggio di forma, a quelle che saranno adottate da Veneto ed Emilia-Romagna e d'intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un testo che non vuole essere punitivo, ma che vuole soltanto cercare di garantirci regole condivise che possano limitare al massimo le occasioni di contagio. Vogliamo evitare il rischio di assembramenti troppo numerosi”. L'ordinanza Fvg sarà in vigore dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre, quindi con effetto da sabato 14.

Queste le “ nuove regole” partendo dalla vecchia, l’obbligo di utilizzo della mascherina in ogni occasione quando si esce di casa: la regola non vale per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per le persone affette da particolare patologie che ne sconsiglino l’uso, quando si è in solitaria oppure sui mezzi privati da soli o con conviventi. La nuova ordinanza dice si alle attività motorie ma prevede che si svolgano in località isolate, come parchi e aree rurali e non nelle vie e nelle piazze del centri cittadini. Per quanto riguarda l'accesso ai negozi, sarà consentito a una persona per nucleo familiare, fatto salvo i casi di accompagnatori di persone fisicamente inabili o di minori di 14 anni. I mercati saranno autorizzati esclusivamente se dotati di un apposito piano anti-assembramenti.

Massimiliano Fedriga ha inserito la “raccomandazione”, per tutti gli over 65, di accedere agli esercizi commerciali nelle prime due ore di attività. Raccomandazione che vale anche per gli altri cittadini che invece riservino l'accesso prioritario alle persone più anziane nelle prime ore del giorno.

Nella nuova ordinanza è prevista, nelle scuole del primo ciclo scolastico (elementari e medie, ovvero le uniche in presenza) la sospensione delle lezioni di educazione fisica, di canto e di ogni strumento a fiato. Novità anche per Bar e ristoranti. Da sabato ci sarà l'obbligo di consumazione di cibi e bevande soltanto seduti a partire dalle 15 di ogni giorno e il divieto di consumo in piedi di quanto acquistato per l’asporto. Rimangono comunque aperti, come in tutte le zone gialle, sia i bar che i ristoranti fino alle 18.

Per i negozi in vigore anche alcune misure specifiche per le giornate prefestive e festive: chiuderanno infatti tutte le grandi strutture di vendita e quelle di media struttura – cioè con superficie superiore ai 400 metri quadrati –, mentre nei giorni festivi, pertanto già a partire da domenica, è vietato ogni tipo di vendita anche negli esercizi di vicinato. Ogni blocco alla vendita esclude le attività ritenute essenziali quali farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole ed alimentari.

“Grazie allo sforzo enorme che sta facendo il Sistema sanitario, stiamo tenendo meglio di altre Regioni, anche se la situazione non è tranquilla”, ha detto poi Fedriga, guardando ai numeri della pandemia, in attesa del prossimo report che sarà presentato domani. “Il nostro scopo non è quello di evitare il passaggio a un altro colore, ma di limitare la circolazione del virus. Il motivo per cui abbiamo lavorato con Veneto ed Emilia-Romagna è proprio per individuare la migliore strategia. Questo non significa che abbiamo certezza di non passare in zona arancione o rossa, dal momento che il meccanismo del Dpcm è automatico in base ai dati”.