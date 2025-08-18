Passaggi di Teatro della Sete prosegue giovedì a Udine con la musica intensa e visionaria di Phill Reynolds

Giovedì 21 agosto, nella Corte di Palazzo Morpurgo a Udine, il concerto del cantastorie veneto tra folk, blues e americana. L’ultimo appuntamento serale della rassegna Passaggi, a ingresso libero.

Prosegue con un viaggio sonoro l’edizione 2025 di Passaggi – storie e altri ripari, la rassegna ideata e curata da Teatro della Sete che ha trasformato alcuni luoghi simbolici di Udine in spazi di incontro, ascolto e immaginazione. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, l’ultimo evento porta in scena la forza evocativa della musica live.

Questo giovedì 21 agosto, alle ore 21, nella Corte di Palazzo Morpurgo (via Savorgnana 10, Udine), arriva Phill Reynolds, al secolo Silva Cantele: un moderno cantastorie che intreccia folk, blues e americana con radici hardcore di matrice scandinava e statunitense.

Dal 2012 ha all’attivo oltre 600 concerti tra Europa e Stati Uniti, trasformando ogni live in un’esperienza emotiva intensa e coinvolgente. Ha pubblicato quattro album, l’ultimo dei quali, A Ride, è uscito nel giugno 2022 per Bronson Recordings. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti di fama internazionale come Sigur Ros, Bombino, Eric Andersen, Timber Timbre, Blonde Redhead, Block Party, Daniel Norgren, Micah P. Hinson e Reverend Beatman. È stato inoltre tra i protagonisti più apprezzati dell’edizione 2021 di X Factor, dove ha lasciato la competizione agli home visits con grande plauso da parte di Manuel Agnelli.

Sul palco, la sua tecnica fingerstyle e il guitar drumming si fondono con grancassa e cavigliera per creare una base sonora ricca e potente. Sopra questa trama musicale, la sua voce calda racconta storie di amore e odio, carezze e ferite, luci e ombre. Una vera one-man band capace di ipnotizzare e trascinare il pubblico in un viaggio insieme intimo e collettivo.

Con questo concerto, Passaggi conferma la sua vocazione: offrire al pubblico momenti unici di spettacolo e condivisione, trasformando il teatro e la musica in riti contemporanei collettivi.

Ingresso gratuito.