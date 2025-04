“Passato/Presente. La storia del terremoto del 1976 a Palazzo Orgnani Martina a Venzone (Ud)

Ha aperto i battenti oggi, mercoledì 30 aprile, “PASSATO/PRESENTE. la storia del terremoto del 1976 nella memoria della “int” friulana” la mostra temporanea ospitata a Palazzo Orgnani Martina, a Venzone, sede del Museo Tiere Motus, e dedicata alla memoria collettiva del terremoto del 1976, un evento distruttivo ma anche un momento che segnò per sempre l’identità e certificò la resilienza di una comunità.

A quasi cinquant’anni da quella tragica notte, “PASSATO/PRESENTE. la storia del terremoto del 1976 nella memoria della “int” friulana” si propone come un toccante viaggio che raccoglie le testimonianze di chi visse quei tragici giorni come lo sguardo di chi è nato dopo, erede di una storia fatta di dolore ma anche di faticosa, complessa e straordinaria rinascita.

La mostra offre un mosaico di voci, parole e volti che ripercorrono ore drammatiche ma al contempo emergono caparbietà e determinazione nella volontà di farcela. A parlare sono i protagonisti di allora, oggi adulti, che ricordano con lucidità e commozione le perdite, la solidarietà ricevuta, ma soprattutto la forza interiore che permise loro di rialzarsi.

Le video interviste offrono anche una prospettiva nuova, un dialogo tra il ricordo narrato e la consapevolezza di un’eredità preziosa. “PASSATO/PRESENTE” è anche un’occasione per riflettere sulla fragilità del nostro territorio e su come la memoria di un evento traumatico, che ha plasmato l’identità del Friuli, possa ancora essere una lezione che continua a ispirare un futuro di consapevolezza sui rischi, prevenzione e solidarietà.

Questa mostra è figlia del progetto “Il mio ’76”, curato da Tiere Motus, che costituisce un grande archivio di testimonianze, memorie e documenti legati agli accadimenti di quell’anno e di tutto ciò che esso ha rappresentato. A corredo delle testimonianze, un’installazione con le immagini del Friuli terremotato nella corte del Palazzo Orgnani Martina, sede del museo: fotografie in bianco e nero che restituiscono la drammaticità delle nostre comunità e un lessico che evoca quei momenti. Ogni fotografia e ogni parola sono frammenti di una narrazione più ampia, intrisa di speranza e di un forte senso di appartenenza.

La mostra vedrà il suo momento culminante sabato 10 maggio, con una visita insieme ad alcuni dei testimoni della ricostruzione, seguita da un concerto nel chiostro di Palazzo Orgnani Martina con U.T. Gandhi, figlio di questa terra, tra i più rinomati percussionisti italiani e Patrizio Fariselli, ex pianista dello storico gruppo degli Area che ritorna a Venzone dopo il concerto solista di due anni orsono. Un ponte tra il passato e il presente e un invito a non dimenticare le cicatrici, ma a valorizzare e capitalizzare l’esperienza; un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere l’anima profonda di questa Regione.

La mostra “PASSATO/PRESENTE. la storia del terremoto del 1976 nella memoria della “int” friulana” è a ingresso libero e sarà visitabile ogni giorno fino al 18 maggio, con gli stessi orari del museo, dalle 10 alle 18.