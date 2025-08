“Passeggiare tra laguna, canali e riserva naturale” a Marano lagunare venerdì nel progetto “FVG in movimento”.

Venerdì 8 agosto, alle 18.15, a Marano lagunare, si terrà l’inaugurazione del percorso “Passeggiare tra laguna, canali e riserva naturale” nell’ambito del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute”. Il ritrovo sarà nel parcheggio di via Burano sull’isola del Dossat, vicino al nuovo cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO. L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Marano lagunare e Federfarma FVG, con il patrocinio di “Italia Nostra” sezione di Udine, ARGA Friuli Venezia Giulia e l’associazione culturale “La Riviera friulana”.

Il programma prevede i saluti del sindaco, Mauro Popesso, del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, del presidente Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin e dell’on. Graziano Pizzimenti, deputato, già sindaco di Marano lagunare. Seguirà la presentazione dei risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” (2019 -2025) che attua il “Piano regionale della prevenzione – Comunità attive” e la legge regionale sull’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine. Interverranno: Andrea Iob, del dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale; Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG; Laura Pagani del dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine; Alessia Del Bianco Rizzardo, Area cultura PromoTurismo FVG e Adriano Persolja, rappresentante di Federfarma FVG. Quindi, si terrà la presentazione del percorso “Passeggiare tra laguna, canali e riserva naturale” a cura di Giovanni Olivero, assessore alle Politiche sociali, cultura e decoro urbano del Comune di Marano lagunare, che ha seguito la realizzazione dell’itinerario. Dopo il taglio del nastro del cartellone, i presenti potranno partecipare a una passeggiata conoscitiva lungo il percorso insieme alle associazioni locali e ai gruppi di cammino. La passeggiata si concluderà nell’area dei festeggiamenti dove si svolge “Fasolari in festa”, peraltro, in concomitanza con la tradizionale festa della Triennale della Madonna della Salute.

Il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025), al quale attualmente aderiscono ben 132 Comuni (sul totale 215) per 120 percorsi in tutta la Regione, è sostenuto dalla Regione FVG Direzione centrale salute, coordinato e realizzato da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il dipartimento di scienze economiche e statistiche UNIUD, PromoTurismo FVG e tutti i Comuni che hanno aderito. “FVG IN MOVIMENTO” è molto apprezzato anche a livello nazionale, oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, di cui Marano lagunare è un eccellente esempio, si propone di promuovere e far nascere nuovi “Gruppi di cammino” e valorizzare quelli esistenti, che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

Il percorso “Passeggiare tra laguna, canali e riserva naturale” è un anello di circa 4,5 chilometri che comincia dal parcheggio di via Burano, sull’isola del Dossat, lungo la laguna. Costeggia il Canale passando per il nuovo mercato ittico e attraversa il ponte di legno verso il centro, toccando Riva XXIV Maggio e Piazza Cristoforo Colombo con la “Vecja Pescheria”. Prosegue lungo via San Vito, verso via della Brezza e via delle Valli, dove si trovano punti di ristoro, impianti sportivi e il Cason Sarsegna, parte del Centro visite della Riserva naturale. Il cammino continua lungo porto, fino al ponte Bailey e a piazza Squero, dove si vedono resti di antiche mura. Infine si passa per via Venezia, piazza Artico, il centro storico con la Torre Millenaria e le testimonianze della Repubblica di Venezia, poi si rientra al punto di partenza lungo via Sinodo e la pista ciclabile.