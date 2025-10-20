Passeggiata guidata lungo “Il percorso del But” domenica prossima a Tolmezzo. Iscrizioni entro il 22 ottobre.

Domenica 26 ottobre 2025 si terrà una passeggiata guidata lungo “Il percorso del But”, un’iniziativa pensata per promuovere la salute e il benessere attraverso l’attività fisica. Il ritrovo è previsto alle 9.45 presso il parcheggio di via Ponte Vecchio dietro all’ospedale di Tolmezzo, vicino al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto FVG in movimento – 10 mila passi di salute, è realizzato con il coordinamento di Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Comune di Tolmezzo, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, il Servizio Sociale dei Comuni, Associazioni del progetto comunale “Vestu?” di invecchiamento attivo, A.S.D. “Sport&Fun”.

Il Gruppo sarà guidato da laureati / laureandi in Scienze Motorie che cureranno anche la pratica di alcuni facili esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per Conduttori di “Gruppi di Cammino” – “Linee guida” a cura del prof. Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Udine.

L’iniziativa è aperta a tutti ma l’iscrizione, gratuita e obbligatoria, dovrà essere inviata entro mercoledì 22 ottobre tramite e-mail all’indirizzo: assistenza@comune.tolmezzo.ud.it .

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni: assistenza@comune.tolmezzo.ud.it