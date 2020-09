Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ronchi dei Partigiani organizza una Passeggiata Resistente a Ronchi dei partigiani con ritrovo domenica 4 ottobre alle ore 10 sotto il monumento alla Resistenza. "Una domenica mattina resistente, si legge in una nota, una passeggiata per le vie di Ronchi ripercorrendo le memorie resistenziali, ma non solo, in un itinerario che, dal monumento alla Resistenza in piazza dell'Unità, ci porterà fino a Selz al cippo che ricorda la Brigata Proletaria e ritorno passando per quei luoghi che segnano la storia e l'identità di Ronchi dei partigiani. Perché la storia non dorma... nemmeno la domenica mattina! Per chi lo volesse c'è la possibilità di prenotare il pranzo che si terrà a Vermegliano/Romjan al Campo delle Pomatias scrivendo una email a ronchideipartigiani@libero.it . Il percorso non presenta difficoltà, ma, dovendo comunque camminare per circa un paio d'ore, si consiglia abbigliamento comodo. Ricordiamo di portare con sé la mascherina da indossare durante le soste dove si raccomanda il distanziamento fisico, ma non sociale, nel rispetto di tutti.

In caso di maltempo l'iniziativa verrà annullata.