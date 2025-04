Passeggiate cinematografiche a Gorizia durante le feste

Nell’anno della Capitale europea della cultura GO! 2025, l’Associazione Kinoatelje organizza delle visite guidate che svelano l’anima cinematografica di Gorizia e Nova Gorica.

Attraverso lo storytelling e il linguaggio del cinema, il Kinoatelje, una delle associazioni di riferimento della settima arte nel Goriziano, offre delle esperienze con cui immergersi nella storia cinematografica di Gorizia e dei suoi personaggi. Nel periodo festivo saranno in particolare proposte due passeggiate tematiche in lingua italiana, slovena e inglese.

Sabato 19 aprile (in italiano e inglese) e lunedì 21 aprile (in italiano e sloveno) i visitatori potranno scoprire l’incredibile storia di Nora Gregor, attrice cinematografica e teatrale nata in una famiglia di lingua tedesca di Gorizia nel 1901. Ripercorrendo la sua vita scopriremo la Gorizia di inizio XX secolo e poi viaggeremo con Gregor in lungo e in largo per il globo, inseguendo la sua carriera da attrice di alto calibro.

Sabato 26 aprile (in italiano e sloveno) e sabato 3 maggio (in inglese) invece andremo alla ricerca delle numerose sale cinematografiche che hanno abitato il capoluogo isontino. Una passeggiata tra ricordi, aneddoti e angoli nascosti che ci porta a conoscere Gorizia da un punto di vista completamente nuovo.

Per partecipare alle passeggiate è obbligatoria l’iscrizione sul sito kinoatelje.it – sezione eventi. Le passeggiate sono gratuite e partono alle 10.30 da BorGO Cinema in via Rastello 57 a Gorizia. Il progetto è infatti finanziato dal Bando Borghi del PNRR per la rivitalizzazione del Borgo Castello di Gorizia.