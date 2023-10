Passerella pedonale e ciclabile su porta Aquileia, rifacimento totale. Assegnati i lavori per l’intervento

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la gara, sono stati assegnati i lavori di realizzazione degli interventi previsti sull’esterno di Porta Aquileia. In particolare si prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale, separata dalla carreggiata utilizzata dalla auto, la sistemazione complessiva dell’accesso, la sostituzione dell’illuminazione pubblica e il consolidamento e sistema della Controporta. Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi 502.000 euro. L’intervento partirà nei prossimi mesi. Luca Piani, assessore ai lavori pubblici: “Rendiamo più sicuro e accogliente l’ingresso alla città. Separando la via stradale, da quella ciclopedonale, permettiamo a pedoni e ciclisti, anche dell’Alpe Adria, di uscire o entrare in città senza pericoli. Inoltre miglioriamo l’estetica complessiva dell’area: saranno conservati e valorizzati i tratti storici come i paracarri in pietra e la vista complessiva della Porta Monumentale. Questo, come i tanti altri interventi che stiamo realizzando, progettando o cantierando, vanno nella direzione di rendere la città più sicura, funzionale e accogliente, salvaguardando, preservando e valorizzando il grande patrimonio storico presente”. Questo intervento, portato avanti dall’Amministrazione Comunale di Palmanova, completa il programma di miglioramento degli accessi pedonali alla citta in corrispondenza dell’attraversamento della Ciclovia Alpe Adria Tarvisio-Grado. Dopo l’intervento sulla rotatoria di Porta Aquileia e i marciapiedi su viale Taglio, si procede infatti ora con l’adeguamento del passaggio attraverso Porta Aquileia, in direzione sud. In dettaglio, è prevista l’installazione di una nuova passerella ciclopedonale a lato del ponte sulla SR 352, larga 1,50 metri e lunga 9,50, la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra i due ponti, l’adeguamento dell’impianto semaforico veicolare e pedonale e la realizzazione di un nuovo impianto d’illuminazione pubblica sia stradale che ciclopedonale. Un nuovo passaggio che si ricollegherà con il parcheggio per pullman turistici già da tempo realizzato vicino alla rotatoria di via Matteotti, uno dei luoghi di partenza per gli itinerari di visita e accesso alla città. Oltre a questo è previsto un intervento di pulizia, consolidamento, messa in sicurezza e sistemazione del contrafforte e delle parti di muratura instabili sulla Controporta di Porta Aquileia.