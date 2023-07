Passion ’90 torna “a casa”, al Parco del Cormor venerdì 28 luglio

Per una sera, stop al tran-tran quotidiano, basta con la frenesia. Via i cellulari. Spazio solo alla bella musica per rivivere tante emozioni, quelle stesse che nel decennio dei fantastici ‘90 hanno fatto battere i cuori di molti. Torna l’imperdibile Passion ’90. La nuova summer edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) ritornerà “a casa”: al parco del Cormor! Quello in programma venerdì 28 luglio sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene! Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tanti gadget! La serata inizierà dalle 19 con una cena, solo su prenotazione. Dalle 21 comincerà la musica (ingresso libero)! Il dj set, come gli aficionados sanno bene, sarà tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana. Ad accompagnare i brani la voce di Sandrino Voice e Lorenzo Meraviglia. Le foto saranno invece scattate da Marco Zam. Durante la serata ci saranno anche tantissimi gadget targati Passion ’90! Per info e prenotazioni: 3493809588.