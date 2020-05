Patti finanziari stato-regione, (cittadini): «puntare all’azzeramento del contributo allo stato evitando categoricamente il ricorso al debito per spesa corrente»

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si è svolta oggi la prima commissione consiliare dedicata a ai Patti Finanziari Stato-Regione e sulle richieste della Regione al Governo di revisione degli stessi in seguito allo stato di crisi economico-finanziaria derivante dall’emergenza da COVID-19. Il Gruppo dei Cittadini ha, con Tiziano Centis, spinto su tre punti fondamentali: chiedere l’azzeramento del contributo; non ridiscutere i meccanismi di compartecipazione introdotti nella scorsa legislatura ed evitare categoricamente il ricorso al debito.

«L’obiettivo cui tendere - ha detto Tiziano Centis in Commissione - deve essere quello di azzerare il contributo regionale alla finanza pubblica che cifra nel biennio 2020/2021 circa 1.3 miliardi di euro. Al fine di massimizzare le possibilità di ottenere il miglior risultato va esplicitata l’intenzione di non ridiscutere i meccanismi di compartecipazione introdotti la scorsa legislatura, atteso che le prime proiezioni attestano la validità del nuovo sistema. Ma c’è un aspetto ancora più importante che va sottolineato: la Regione NON deve chiedere la possibilità di ricorrere al debito per spesa corrente. E’ evidente come questa richiesta indebolisca la nostra posizione nella trattativa e possa condurre lo Stato a cercare di chiudere il negoziato accordandoci uno sconto sul dovuto e per il resto servendoci la polpetta avvellenata di consentirci il ricorso al mercato finanziario. Se tale dovesse essere l’esito non ci sarà nulla di che gioire».

Il Gruppo dei Cittadini già la scorsa settimana aveva denunciato l’inutilità del semplice mandato a trattare che l’intero Consiglio regionale ha conferito al Presidente Fedriga con la sola convinta astensione proprio dei consiglieri del movimento civico. «Era un documento vuoto, senza un vero indirizzo concreto. Il Presidente non ha colto il vantaggio negoziale di dare allo Stato un esplicito via libera al Mes che avrebbe facilitato al raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero l’azzeramento del contributo. La partita va giocata fino in fondo e serve una concretezza che ancor oggi non abbiamo visto emergere. Adesso è cruciale puntare al massimo risultato evitando in tutti i modi il ricorso al debito per parte corrente, che sarebbe un grave problema da gestire per gli anni futuri».