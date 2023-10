Patti Smith icona del rock tiene a battesimo Gorizia/Nova Gorica capitale europea della cultura

Ottomila persone italiane e slovene con il braccialetto GO! BORDERLESS, emblema tangibile diGO2025! Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura, che cantano“People Have the Power” assieme alla star Patti Smith, e all’ospite a sorpresa, la cantautrice-cult monfalconese Elisa: questa sicuramente l’immagine più bella della serata di ieri, giovedì 5 ottobre, nella location che ha ospitato l’affollatissimo concerto della carismatica icona del rock, proprio sull’ex confine della “piccola Berlino” italo-slovena. «Ma Gorizia – ha dichiarato Patti Smith agli organizzatori – è un luogo dove il confine è stato superato, oggi simbolo di unione e collaborazione fra due città, due Paesi e i loro artisti. Penso a Srecko Kosovel, Pier Paolo Pasolini, Rainer Maria Rilke».

Uno spirito di vicinanza e fratellanza auspicato dal promotore GECT GO, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale di Gorizia che ha la missione di “costruire” una città transfrontaliera e che ha fortemente voluto il concerto come ideale tappa di partenza per il countdown verso il 2025 e la celebrazione di una Capitale europea della Cultura per la prima volta condivisa fra due nazioni e due città che si affacciano sullo stesso confine. A conclusione dell’esibizione i sindaci Rodolfo Ziberna (Gorizia) e Samo Turel (Nova Gorica), accompagnati dalla direttrice del GECT GO Romina Kocina, hanno consegnato nel backstage un omaggio della città alla star statunitense, per ringraziarla del suo “battesimo” sull’ex confine: un altro momento simbolico nel percorso di collaborazione fra la “vecchia” e la “nuova” Gorizia – come sono chiamate in sloveno – due parti della stessa città. Fra gli ospiti in tribuna anche i due ministri sloveni Asta Vrečko, titolare del Ministero della cultura, e Matej Arčon, referente per gli Sloveni all’estero. «Gorizia e Nova Gorica si preparano così ad affrontare assieme l’organizzazione degli eventi internazionali della Capitale Europea della Cultura 2025 – spiega Romina Kocina, direttrice del GECT GO che ha promosso il concerto – con l’ambizione di attrarre un vasto pubblico curioso di vivere l’esperienza di un territorio a cavallo tra le culture, le lingue, le vicende storiche. Speriamo inoltre che diventi una piazza attrativa per la musica internazionale, anche oltre il 2025». Il concerto del 5 ottobre 2023 – gratuito e aperto a tutti – è stato promosso dal GECT GO, in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, come »start« in vista di GO! 2025.

Nel corso della serata Patti Smith ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista dal grande carisma. Trascinante, poetica ma limpida nei suoi messaggi, ha regalato a Gorizia e Nova Gorica una serata simbolica. Neil Young, Lou Reed ma anche un omaggio al recentemente scomparso Tom Verlaine dei Television – e da grandi temi della sua poetica: natura, libertà, dignità del lavoro, rispetto per le persone. Nella band della cantante anche il figlio Jackson. Un’ora e mezza di concerto scandito dai riferimenti ad altri grandi della musica. La cantautrice Elisa, coinvolta nel cameo per il bis, visibilmente emozionata ha dichiarato: “è un sogno essere qui, Patti per me è una delle forze femminili più importanti del pianeta”.