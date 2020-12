Patto per l’Autonomia interrogazione del Gruppo Consiliare : «Fella, serve stop definitivo alla centralina. Si sistemi piuttosto la rete di distribuzione»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«Il problema della nostra montagna non è quello di aumentare la produzione idroelettrica quanto quello di mettere in sicurezza i sistemi di distribuzione. È inconcepibile che in un territorio che produce gran parte dell’energia regionale, si rimanga senza corrente elettrica alla prima nevicata», ha osservato Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’Autonomia, dopo i pesanti disagi causati dalle recenti precipitazioni nevose e smottamenti dovuti al maltempo che si è abbattuto sulla regione. Dichiarazioni rese oggi (10 dicembre, ndr) in Aula, dopo aver interrogato la Giunta regionale in merito al progetto di costruzione di una centrale idroelettrica sul Fella.

Si tratta dell’«ennesimo impianto su un’area nella quale non se ne sente assolutamente la necessità», ha rimarcato Moretuzzo, ricordando ancora una volta all’esecutivo come la Regione – anche alla luce dei recenti sviluppi autorizzativi per la realizzazione della centrale che l’ha vista costituirsi in giudizio contro la Società Fella s.r.l. nel ricorso promosso dalla stessa davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia – debba «mantenere alta l’attenzione sulla tutela del torrente Fella, e con essa degli altri corsi d’acqua naturali, già impoveriti per gli effetti di una pessima gestione del settore idroelettrico tutta a favore di aziende private, a scapito delle comunità locali».