Patto per l’Autonomia: «Le dimissioni di Zanardi Landi sono l’ennesimo fallimento della politica culturale della Giunta Fedriga»

«Le dimissioni di Antonio Zanardi Landi dalla presidenza della Fondazione Aquileia sono una pessima notizia per Aquileia e per tutto il Friuli-Venezia Giulia – commenta il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo –. La figura del presidente Zanardi Landi, di assoluto prestigio per il ricchissimo curriculum che lo ha portato a rivestire incarichi importanti nelle istituzioni diplomatiche italiane, ha saputo dare uno slancio significativo alla Fondazione Aquileia, rafforzandone la visibilità e l’azione ben oltre i confini italiani. Zanardi Landi ha saputo interpretare con passione e autorevolezza la centralità della Storia di Aquileia, coniugando la valenza straordinaria della città come elemento identitario della nostra terra, con le prospettive di un’attrattività turistica importante e innovativa», sottolinea Moretuzzo, per il quale le dimissioni di Zanardi Landi «sono l’ennesimo fallimento dell’amministrazione Fedriga nelle politiche culturali della nostra regione».

«Non solo – aggiunge Moretuzzo – ci troviamo di fronte a scelte sbagliate e totalmente sconnesse rispetto alle potenzialità di un territorio unico, come è successo per la genialata sulla ricorrenza del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci (da Vinci, non da Cividale o Tolmezzo) e per la celebrazione dei seicento anni dalla caduta del Patriarcato di Aquileia (tanto valeva celebrare l’invasione veneta!). Siamo di fronte all’incapacità di far lavorare in modo coordinato e sereno le professionalità e le organizzazioni che da tempo esprimono una delle parti migliori della società del Friuli-Venezia Giulia. Ci auguriamo che il tempo della propaganda e della retorica cessi prima possibile, per lasciare spazio al protagonismo positivo dei tanti attori di un mondo culturale che, nonostante i guai combinati dalla Giunta Fedriga continuano ogni giorno a lavorare per il bene della regione».