Patto per L’Autonomia: «Stop alle esercitazioni militari nelle località turistiche e nelle zone di interesse naturalistico della regione. La Giunta intervenga presso il Ministero»

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si annullino le esercitazioni militari nelle località turistiche e di interesse naturalistico del Friuli-Venezia Giulia. Lo chiedono i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, con un’interpellanza alla Giunta regionale sottolineando come le esigenze militari debbano essere subordinate a quelle della popolazione interessata.

«Nelle prossime settimane alcune aree della montagna friulana saranno chiuse per permettere lo svolgimento di esercitazioni militari, con un inevitabile impatto negativo sull’economia delle comunità coinvolte, scoraggiando la presenza e il passaggio di turisti – spiegano Moretuzzo e Bidoli –. È invece vitale garantire la fruibilità e l’adeguata conservazione delle località vocate al turismo in tutta la regione, soprattutto in questo periodo di faticosa ripresa dopo le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e con la stagione estiva alle porte», continuano i consiglieri del Patto per l’Autonomia, ricordando infine che «le attività militari, che hanno avuto un notevole impatto sul nostro territorio nella sua storia recente, non possono ledere gli interessi delle singole comunità e rischiare di compromettere equilibri sociali, economici e naturali già fragili. Chiediamo, dunque, alla Giunta regionale di sapere se intende interloquire in tempi rapidi con il Ministero competente affinché siano sospese tutte le attività ed esercitazioni militari nei pressi di località turistiche e siti di interesse naturalistico sul territorio del Friuli-Venezia Giulia».

«Ci domandiamo – prosegue Moretuzzo – se in un momento di emergenza e di crisi economica come quella attuale, non sia il caso che le attività militari e gli investimenti in armi siano davvero messi in discussione. Non è accettabile che mentre le Regioni e gli Enti Locali sono chiamati a stringere ulteriormente la cinghia, lo Stato continui ad incrementare la propria spesa militare, che nel 2020 è aumentata del 6,4% arrivando alla cifra enorme di 26 miliardi di euro».