Patto per L’Autonomia: «Sul rapporto Stato/Regione è urgente un’analisi condivisa»

«Sul rapporto Stato/Regione urge un’analisi condivisa». Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, dopo la discussione odierna (19 maggio, ndr) in Commissione bilancio, che rappresenta «solo il primo passo di un percorso di approfondimento necessario affinché il Consiglio regionale sia pienamente coinvolto nella trattativa sui rapporti finanziari con lo Stato – afferma Moretuzzo –. Oggi non è sufficiente discutere delle scelte che sono state compiute nelle scorse e in questa legislatura, si tratta di comprendere davvero qual è il punto di caduta di una negoziazione che deve assolutamente tenere conto dello stato dell’arte complessivo di questi rapporti, del loro impatto sul bilancio della Regione. Capiamo la delicatezza del momento, ma un’analisi seria è improrogabile per mantenere la coesione della comunità politica regionale nei confronti del governo statale: se consiglieri regionali, parlamentari, sindaci non condividono, sulla base di numeri e dati oggettivi, una visione comune, sarà difficile evitare che ognuno proceda in ordine sparso, come purtroppo è successo in passato. Dovremo arrivare, come in altre regioni, ad avere un centro studi regionale, magari con il coinvolgimento delle Università di Udine e di Trieste, in grado di fornire alle istituzioni e ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia un quadro chiaro dei rapporti finanziari con lo Stato e con l’Unione Europea, con rapporti periodici e puntuali. Credo – conclude Moretuzzo – sia un passaggio necessario anche per la formazione di una classe dirigente forte e preparata, dentro e fuori le istituzioni, in grado di mettere in campo le scelte strategiche per il futuro della nostra regione».