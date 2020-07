PD FVG all’attacco: Da Lega gioco pericoloso per consenso. Regione bloccata da logiche nazional

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"La Giunta Fedriga non sta affrontando i problemi, economici, sanitari e di relazioni istituzionali. Al di là delle belle parole, delle dirette Facebook in cui Fedriga è bravissimo, al di là di slogan e strette di mano, l’Amministrazione regionale è ferma, bloccata da logiche nazionali e battaglie locali”. Lo ha detto la parlamentare del Pd Debora Serracchiani, già Presidente della Regione Fvg, ieri sera a Ruda nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla locale Festa dell’Unità Democratica, presenti il sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi e con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo. “Noi per primi abbiamo chiesto controlli per tutti i tipi di arrivi dai Paesi dei Balcani e continueremo a fare pressioni, ha detto Serracchiani, ma Fedriga non speri di togliersi di dosso la responsabilità di essere dirigente di un partito che lancia segnali ambigui e contradditori sulle misure di sicurezza anti-Covid". Lo ha spiegato la deputata del Pd Debora Serracchiani, osservando i dati che indicano un moderato aumento dei contagi in Italia con focolai anche violenti in determinati Paesi. Per la parlamentare dem "quello della Lega è un gioco pericoloso e a inseguire il consenso giorno per giorno poi ne va della salute dei cittadini. Non è accettabile sentire un Salvini dire meno di un mese fa che 'prima ci permettono di tornare a vivere, a lavorare, a studiare, e ad abbracciarci in maniera normale meglio è per tutti perché di questa distanza sociale io non ne posso più'. E poi ci sono i suoi luogotenenti come Fedriga, che prima festeggiano 48 ore di anticipo sull'apertura del confine con la Slovenia e dopo invocano l'esercito come soluzione al Covid. È già fallito con i primi contagi da Veneto e dal Trentino il tentativo di sviare l'attenzione con l'equazione migranti = Virus".

"Ben altre sono le misure che potrebbe attuare la Regione - indica Serracchiani - dalle campagne d'informazione capillare agli interventi sul personale dedicato ai tracciamenti, a chiedere di poter fare i tamponi al confine, al personale della sanità in genere. Chi accusava e prometteva miracoli per la sanità regionale, oggi è chiamato a fare meglio, non solo a zittire il dissenso e a scaricare responsabilità". Dal canto suo il primo cittadino di Ruda, Franco Lenarduzzi, ha lamentato “seri problemi di comunicazione e relazione tra realtà locali e apparato regionale, troppo grande e appesantito dalla burocrazia, che non riesce a dialogare con le piccole comunità territoriali che sorreggono il tessuto sociale ed economico dei centri minori". "Siamo lasciati soli - ha concluso - senza risorse e senza mezzi per andare avanti e assicurare anche i servizi essenziali di base ai nostri cittadini”. Francesco Russo ha invece ripercorso le tappe che porteranno da qui alle nuove scadenze elettorali di settembre e della prossima primavera, con particolare attenzione alla situazione del capoluogo regionale "storicamente molto legato alla Bassa". "Ha un potenziale enorme anche per il resto della regione e invece - ha spiegato Russo - è rinchiuso in logiche partitiche e di intrecci politici, strozzato nel suo sviluppo sociale ed economico. Logistica, commercio, turismo, riqualificazione industriale”.

Di oggi invece la presa di posizione PD sulla delicata questione della sanità in Fvg. A parlare Renzo Liva, della segreteria regionale Pd Fvg: "Invito a cautela il senatore Dal Mas che offende la folla di partecipanti alla manifestazione (operatori della sanità di Pordenone ndr), sostenendo in sostanza che sono andati in piazza senza sapere quello che facevano. Quasi che operatori e rappresentanze sindacali non siano consapevoli di ciò che li tocca. Per quanto riguarda invece la copertura dei posti di primario, al senatore serve un ripasso. Glielo offre con garbo e completezza il dr. Giorgio Simon, fornendo su Facebook l'elenco di tutte le nomine di primariati fatte a Pordenone durante la scorsa legislatura regionale. Ancora una volta va rispedita al mittente l'usurata linea di difesa del centrodestra: è colpa di chi c'era prima, è colpa del Governo". "Bene ha fatto invece il senatore Dal Mas a ricordare gli effetti benefici del Decreto Rilancio, ma purtroppo tralasciando un 'dettaglio': è stato approvato lo scorso 16 luglio al Senato con voto di fiducia, e Forza Italia ha votato contro".

Per Liva "forse a qualcuno ha dato fastidio che alla manifestazione dei sindacati a Pordenone ci fossero anche ex Direttori regionali della Sanità, che il senatore Dal Mas preferirebbe a casa a curate l'orto o ai giardinetti pubblici. Fra il pubblico in prima fila ho notato anche il mio ex compagno di scuola e di banco Alberto Rossi, già Direttore della Struttura Complessa Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi dell’Azienda Sanitaria 5. Tanto si è adoperato per l'elezione di Ciriani e per criticare l'operato della Serracchiani in nome della sanità pordenonese ma - conclude - sono stato molto contento di vederlo perché ha dimostrato autonomia di giudizio".