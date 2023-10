Pd: Conti, progresso Friuli serve a sviluppo Fvg .“Vittoria a Udine ha dato speranza a tutta la regione”

“Non c’è sviluppo della Regione senza progresso del Friuli, non c’è ‘sistema regione’ e non c’è prospettiva, anche nelle relazioni economiche con l’Ue, se questo territorio non dispiega tutte le sue potenzialità, se non viene valorizzato il fattore della comunità che Braidotti ha messo al centro del suo programma. Solo rafforzando le relazioni territoriali anche tra di noi, trasformandole in obiettivi e azioni politiche, potremo condividere e offrire un progetto di alternativa che riguardi tutta la regione. Vi chiedo di aiutarmi a farlo nel migliore dei modi, perché sarà un mio impegno”. Lo ha detto oggi a Pasian di Prato (Udine) la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, intervenendo alla prima assemblea del Pd provinciale friulano guidato dal nuovo segretario Luca Braidotti.

“Sono felice – ha continuato la segretaria dem – di essere in un territorio che ha saputo esprimere lungimiranza politica, tenacia, capacità di fare squadra superando attriti. Diciamocelo – ha esclamato – la vittoria di Udine ha dato fiato e speranza a tutta la regione. A Udine il centrodestra ha messo tutto quello che aveva meno quello che serviva, ha deluso i cittadini e il Pd ha saputo prendere l’iniziativa e rilanciare”.

Riferendosi alle prossime elezioni amministrative, Conti ha detto che “ci servono alleanze larghe, ma soprattutto ci servono le alleanze giuste, intorno agli obiettivi senza calare nulla dall’alto” precisando che “dobbiamo ampliare il nostro raggio di azione, regalare un sogno tangibile, proporre una prospettiva di territorio, mettendo in campo una nuova modalità partecipativa”. Questo, ha concluso “è un territorio dalla forte identità e dalla grande cultura”.