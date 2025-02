Pd: domani a Udine, incontro pubblico dedicato a “La democrazia interna. Il ruolo e funzionamento degli organismi di un partito”

Venerdì 7 febbraio a Udine, alle 18 nella sede del Pd in via Mantova 108, incontro pubblico dedicato a “La democrazia interna. Il ruolo e funzionamento degli organismi di un partito”. Intervengono la segretaria regionale Pd Caterina Conti, la deputata Debora Serracchiani, il senatore Diego Carpenedo. Organizzazione e partecipazione del segretario del Pd di Udine Rudi Buset con le segretarie dei circoli cittadini 2 e 6 Margherita Susanna e Andrea Rossi.

“Un’occasione per raccontare come ‘funziona’ un partito – dice Buset – senza veli e senza pregiudizi, con l’aiuto di un politico galantuomo del centrosinistra come il senatore Diego Carpenedo. Assieme a lui Conti e Serracchiani, in uno scambio di idee e di esperienze che siamo felici di offrire a iscritti e cittadini curiosi”.