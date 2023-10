Pd Fvg: Conti-Lenarduzzi, con noi uniti partito più forte

“Nei nostri diversi ruoli, intendiamo proseguire insieme nella positiva impostazione già avviata con il congresso, per un partito unito e forte che costruisca l’alternativa a Fedriga e sappia raccogliere intorno a sé forze politiche e civiche, per un Friuli Venezia Giulia diverso e migliore. In totale accordo e rispecchiando l’esito congressuale, Caterina Conti assume la segreteria regionale del partito e Franco Lenarduzzi sarà presidente del Pd regionale. La nostra complementarietà politica già emersa in fase congressuale è un valore aggiunto, che offriamo a iscritti e amministratori del PD. Lavoreremo insieme nel prossimo lungo periodo”. Lo dichiarano congiuntamente Caterina Conti e Franco Lenarduzzi, così concludendo il percorso congressuale del Pd del Friuli Venezia Giulia, in vista dell’assemblea regionale programmata per venerdì 6 ottobre a Staranzano (Gorizia), durante la quale sarà votato il presidente dell’assemblea del Pd Fvg.

“I rispettivi ruoli politici sono garanzia di forza – aggiungono i due esponenti dem – nella complementarietà delle espressioni politiche e personali. Agibilità politica, pluralità e rappresentatività sono costitutivi del Pd, non esito di mediazioni ma sostanza di un sistema di idee che è la nostra identità. Siamo orgogliosi di tutto questo e cominciamo un percorso nuovo”.