Pd Fvg: Il 6 ottobre l’assemblea regionale, ultimo atto del congresso. Questi i numeri della consultazione

“Come annunciato, la Commissione regionale PD FVG per il Congresso 2023 si è riunita nella serata di martedì 26 settembre. Verificati i risultati certificati delle Commissioni provinciali e preso atto della composizione dell’Assemblea regionale e del numero di componenti eletti nella lista a sostegno della candidata Caterina Conti, questa è stata proclama eletta Segretaria regionale del PD del Friuli Venezia Giulia. Sono stati forniti i risultati per ogni Federazione provinciale e si è provveduto ad individuare i componenti eletti dell’Assemblea regionale”. Lo rende noto il presidente della Commissione regionale PD FVG per il Congresso 2023, Salvatore Spitaleri.

Su un totale di 3350 aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia, sono stati espressi 2001 voti validi (pari al 60,36%), di cui 1004 (pari al 50,17%) per Caterina Conti e 997 (pari al 49,83%) per Franco Lenarduzzi. Sono state contate 15 schede bianche e 6 nulle. Nella Federazione di Udine Conti ha ottenuto il 38,36% a fronte del 61,64% di Lenarduzzi, nell’Isontino il confronto è finito 39,46% per Conti contro il 60,54% di Lenarduzzi, a Trieste Conti ha vinto con il 73,99% contro il 26,01% di Lenarduzzi e a Pordenone Conti ha superato Lenarduzzi con il 58,16% contro il 41,84%. Sulla base di questi risultati, nel riparto dei 120 seggi dell’Assemblea regionale, a Udine Conti e Lenarduzzi ottengono rispettivamente 20 e 31 eletti, a Gorizia 6 e 9, a Trieste 18 e 6, a Pordenone 17 e 13, per un totale di 61 a 59 per la segretaria così eletta.

La Commissione ha concluso i lavori convocando la prima Assemblea regionale per il giorno venerdì 6 ottobre 2023 a Staranzano (Gorizia), alle ore 18:30 presso la Sala auditorium Stalle Rosse in via de Amicis 10. All’ordine del giorno, dopo la commemorazione del presidente Giorgio Napolitano, l’insediamento della segretaria regionale e l’elezione del presidente dell’Assemblea.

