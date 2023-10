Pd: Vito, partito Isontino si apre e si rilancia

“Lavorerò per un partito dinamico, più veloce nelle risposte, capace di portare avanti le richieste dei cittadini e di raccogliere le loro proposte tornando a favorire la partecipazione politica. Le fasi congressuali hanno fornito al PD, anche nell’Isontino, un’importante occasione per riaccendere il confronto al proprio interno sui temi oggi più cruciali. Ora dobbiamo aprire questo confronto ai cittadini e alle realtà fuori dal partito, a chi guarda a noi con rinnovato interesse. E dobbiamo rafforzarci anche in termini organizzativi”. Lo ha detto stasera a Ronchi dei Legionari (Gorizia) Sara Vito, intervenendo alla prima assemblea dopo il congresso che l’ha incoronata al vertice del Pd dell’Isontino. La neo-segretaria ha spiegato la sua “visione unitaria di territorio, organica e complessiva”, invitando a “mettere da subito al centro del nostro impegno i bisogni delle persone, a partire da quelle più fragili” e a “fare tesoro anche del valore della multiculturalità e delle reti di relazioni internazionali che nel tempo sono state costruite”. “I problemi sono tanti e le risposte non possono confinarsi in ciascun Comune ma – ha indicato – dobbiamo unire le forze e affrontare le difficoltà con una logica di territorio”. “Il PD Isontino si sta mettendo profondamente in discussione ed è pronto – ha annunciato Vito – a fare scelte coraggiose e innovative, anche organizzative, per valorizzare al meglio le proprie risorse, per aprirsi al confronto con i cittadini e per arrivare preparato alle prossime sfide. Oggi ricominciamo un nuovo lavoro insieme per mettere le basi, anche organizzative di un percorso nuovo”. Auspicando di poter “contribuire a rilanciare l’azione politica del partito”, Vito ha informato l’assemblea di essere “già all’opera per aprire il confronto con i tanti portatori di interesse del territorio e per gettare le basi per la Conferenza programmatica Isontina, necessaria per elaborare una nuova strategia anche in vista delle prossime elezioni amministrative”. La segretaria del Pd isontino non sarà sola perché, ha annunciato “sarò affiancata da Giorgio Nogherotto, già sindaco di Staranzano e vice presidente provinciale dell’ANPI, nel ruolo di presidente dell’assemblea provinciale”, mentre Franco Malaroda, capogruppo a San Canzian d’Isonzo e segretario del circolo locale, “è nominato vicesegretario, un ruolo necessario e strategico nel confronto con il territorio e nell’interlocuzione con i Circoli locali”. Ringraziando l’assemblea e “chi è stato disponibile a mettersi in gioco”, Vito ha detto che “il partito completerà presto i propri ranghi individuando i componenti della Segreteria provinciale e il tesoriere”.