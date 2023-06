Peçots Party a Tricesimo settimo swap party by Centro del Riuso “Maistrassâ” e Fridays For Future Carnia

Cos’hanno in comune il Kung Fu e i vestiti di seconda mano? Il rispetto, la costanza… e la prossima location del Peçots Party! Domenica 18 giugno 2023, a partire dalle ore 17:00, si terrà a Tricesimo il settimo swap party organizzato dal Centro del Riuso “Maistrassâ” di Gemona e dal gruppo Fridays For Future Carnia, in collaborazione con la neocostituita associazione Casa Langer di Tarcento. Ad ospitare l’evento sarà la scuola di Wing Chun Kung Fu Udine ASD, nata a inizio 2020 e che porta avanti gli insegnamenti del Gran Maestro cinese Ip Man, tramandati al Sifu Antonio Bacino e da lui all’istruttore Jo Gao Mario Montefiori. Lo scambio di vestiti verrà allestito all’interno della sede dell’associazione, in via Roma 214, dove sarà possibile portare i vestiti in buono stato che abbiamo nei nostri armadi ma che non utilizziamo più, per scambiarli con altri capi. La formula consolidata permette a ciascun partecipante di portare al massimo 5 capi (l’unica condizione è che siano in buono stato, ed esclusi intimo, costumi, scarpe e accessori), ai quali verrà assegnato un valore in gettoni. Con questi gettoni si potranno scegliere altri vestiti, per aggiornare il proprio guardaroba e al tempo stesso ridurre gli sprechi e la quantità di oggetti che ogni giorno finiscono in discarica. L’industria della moda – in particolare la fast fashion – è la seconda più inquinante al mondo dopo quella dei combustibili fossili, ed è tristemente famosa perché alimenta una filiera di lavoratori sottopagati e dai turni massacranti, dove i diritti umani vengono calpestati. Facciamo della seconda mano la nostra prima scelta!