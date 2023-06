Pellegrino (Alleanza Verdi Sinistra): “Partecipazione, integrazione, inclusione e mutualità devono essere gli asset della cooperazione sociale”.

In una nota stampa Serena Pellegrino consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra ribadisce quanto affermato in mattinata a Trieste dal palco dei relatori durante l’Assemblea delle cooperative associate a Legacoop Fvg: “Saluto la neo presidente Michela Vogrig – prosegue Pellegrino – e ringrazio per l’opportunità di parlare di cooperative e cooperazione quale punto di riferimento sociale della nostra comunità. Sottoscrivo, inoltre, quanto il cambio di passo sia necessario con l’orgoglio di essere cooperativa. È necessario tenere alta la visione cooperativistica, perché le cooperative fanno cooperazione e nell’agone della competizione rischiano di essere divorate da chi questa la sa praticare bene. La definizione di impresa cooperativa, tuttavia, può essere un ossimoro se la competizione è tra competitor disomogenei. La competizione tra privati profit e privati non profit è quindi il primo passo da superare nel parternariato pubblico/privato”. “Mi auguro – conclude Pellegrino, ribadendo anche l’epilogo del suo intervento – che non scivolino sulla buccia di banana che certe amministrazioni stanno mettendo in atto con le loro scelte, stringendo le maglie dei servizi pubblici per aprire verso il privato. La relazione della presidente evidenzia bene, tra gli altri, questi rischi, mantenendo alta la barra per la tutela di un settore che, proprio perché Terzo, è il vero tessuto connettivo della nostra società”.