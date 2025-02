Pellegrino (Avs): Assessore Scoccimarro offende gli amministratori del Tagliamento

“Oggi, come promesso, ho voluto portare in Aula ancora una volta il tema delle opere sul Tagliamento e in particolare ho voluto chiedere all’assessore Scoccimarro quali sono le motivazioni che lo hanno portato a cambiare idea sul numero e la modalità di scelta dei tecnici che dovranno essere coinvolti dal Consorzio di Bacino nella valutazione delle opere lungo il Tagliamento.” dichiara la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.

“L’assessore Scoccimarro ha risposto che la decisione di aumentare da 5 a 12 i membri del comitato tecnico, coinvolgendo tutti i nomi della rosa fornita dagli amministratori, è stata presa per includere ogni posizione sul tema. Ma è possibile cambiare le regole del gioco solo perché non si ottiene l’esito sperato?” si domanda Pellegrino.

“L’assessore si è sentito offeso dai commenti che gli sono stati rivolti nelle ultime settimane, ma io credo invece che sia lui, con i suoi modi e cambio di regole in corso d’opera, a offendere l’operato di tanti amministratori dei Comuni che costeggiano il Tagliamento e che avevano lavorato collegialmente per settimane, trovando una sintesi sul territorio che è stata vanificata dall’atteggiamento prevaricatore di Scoccimarro.” conclude Pellegrino.