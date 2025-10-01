Pellegrino (AVS): Multisettoriale 2025: la Giunta svilisce l’attività delle Commissioni

“Sono almeno 270 i milioni di euro da collocare nella manovra di miniassestamento di bilancio autunnale. Una cifra enorme, che molte regioni, anche a noi adiacenti, anelerebbero per la manovra di luglio. Invece in Commissione gli assessori che al momento si sono succeduti ci hanno raccontato di una distribuzione di qualche milione o poco più. Ho chiesto all’Assessore Roberti, in qualità di componente della Giunta regionale, se poteva informare i commissari come e dove sarebbero stati distribuiti i moltissimi altri denari frutto delle tasse e dell’attività della comunità regionale intera.”

Così in una nota la Consigliera Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine dell’esame per parti di competenza del DDL n. 62 <<Misure finanziarie multisettoriali 2025>>. E prosegue Pellegrino “Così come hanno già esplicitato alcuni assessori, e come accade ormai di prassi, in Consiglio, all’ultimo momento arriverà il solito emendamento jolly, un maxi emendamento che allocherà la maggior parte del denaro disponibile ma che non avrà fatto il percorso trasparente nelle commissioni prima di essere votato dall’aula del Consiglio regionale. Ho concluso il mio intervento dichiarando che le sedute di commissione sono sia di discussione che di votazione, ma ci chiediamo: cosa stiamo votando visto le esigue informazioni che ci sono state fornite?”