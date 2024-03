Pellegrino: Commissione teatrino degno della migliore commedia italiana

“Oggi in terza Commissione si è svolto un teatrino degno della migliore commedia italiana. Una scenetta è stata messa in atto dal Presidente della Commissione che, in modo del tutto imbarazzante, ha consentito all’assessore Riccardi di non rispondere in modo esaustivo alle domande avanzate dai Consiglieri regionali a seguito dell’audizione richiesta dal Consigliere Cosolini, e di tutta l’Opposizione, in merito alle Risorse aggiuntive regionali (RAR) destinate ai lavoratori del comparto sanitario.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine dei lavori della III Commissione permanente della Regione FVG. “Stiamo parlando di un comparto, quello della sanità pubblica, sempre più volutamente messo in crisi. Con un abile gioco delle tre carte – prosegue la Consigliera di Opposizione – il Presidente Bolzonello ha potuto chiudere il primo punto all’Ordine del Giorno senza che l’Assessore desse alcuna risposta ai vari quesiti avanzati dai Commissari presenti.” E conclude con una considerazione e una esortazione: “Troppe volte l’esponente di Giunta si sfila dal confronto con i Consiglieri di Opposizione. Questa modalità sta diventando un leitmotif di questa consiliatura. Mi auguro che l’Assessore, se è davvero convinto che la strada che sta percorrendo sia quella giusta, la manifesti senza fare opposizione alle Opposizioni.”