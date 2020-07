Pensare Parlando:  Dialoghi con le donne si tempi del Covid -19 Ciclo di incontri

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La Sinistra (per Monfalcone) ha il piacere di invitare ad un ciclo di tre incontri, che si svolgeranno presso "Il Carso in Corso" a Monfalcone, per parlare assieme dei cambiamenti che il Covid ha comportato e sta comportando nella vita di tutte e tutti, in particolare nei confronti della quotidianità delle donne.

Gli appuntamenti saranno rinnovati di volta in volta ed inoltre, a causa dei protocolli legati al contenimento del Covid, sarà necessario provvedere alla prenotazione del posto (posti limitati) mandando un sms o messaggio whatsapp al numero 3395620620 (Antonella).

Primo incontro

28 luglio ore 20.30

Pari opportunità oggi… E domani? Ipotesi di futuro. Claudia Miniussi dialoga con Roberta Nunin, Consigliera regionale di parità FVG, e Marta Cuscunà, scrittrice ed attrice

Secondo incontro (data da stabilire)

Le mura che opprimono: la violenza di genere nel lockdown. Antonella Venturelli dialoga con Carmelina Calivà, Presidente dell’Associazione Da donna a DONNA – Centro antiviolenza di Ronchi dei Legionari.

Terzo incontro (anche qui data da stabilire)

Il lavoro a casa: opportunità o svantaggio? Cristiana Morsolin dialoga con Giulia Blasi, giornalista e scrittrice.

Ovviamente il secondo e terzo evento potrebbero subire variazioni, i dettagli verranno resi noti nel corso

delle prossime settimane.