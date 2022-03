PeopleNotProfit: oggi sciopero mondiale per il clima

Oggi 25 marzo si torna in piazza insieme ai ragazzi e alle ragazze dei Fridays For Future per lo Sciopero Globale per il clima. Moltissime le adesioni, una per tutte Legambiente. L’ultimo drammatico Report IPCC ci mette di fronte ad un’emergenza climatica sempre più vicina al punto di non ritorno, mentre la guerra in Ucraina ha portato in primo piano la dipendenza europea (ed in particolare italiana) dalle fonti fossili e soprattutto dal gas. "L’attuale modello socio-economico, spiega i una nota Legambiente, minaccia lo sviluppo sostenibile di tutto il mondo e mette a repentaglio gli sforzi compiuti fino ad adesso. Dalle infrastrutture alla vita stessa delle persone: gli impatti del cambiamento climatico che stiamo vivendo sono pericolosi, invasivi e sempre più evidenti, in ogni regione del mondo. Per queste e tante altre ragioni, chiediamo di investire con forza nelle rinnovabili e nel risparmio energetico, per un percorso concreto verso la giustizia climatica, che rispetti il taglio delle emissioni del 45% entro il 2030".