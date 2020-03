Per colpa di qualcuno non si farà credito a nessuno, città piene di corridori senza testa: “possibile lo stop di tutte le attività all’aperto”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Coronavirus: 1.084 guariti, 2.648 positivi, 475 vittime, contagi stabili, questo il bollettino di una guerra che nessuno a dichiarato ma che miete vittime e soprattutto continua a vedere fasce consistenti di italiani, friulani compresi, che sembrano non capire il rischio. Così sembra inevitabile la ulteriore stretta annunciata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervistato dal Tg1 sulle misure anti Coronavirus. Sembra più di una minaccia ma il prologo ad una decisione già presa.

«Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività all'aperto». Ha detto il ministro dello Sport. «Abbiamo lasciato questa opportunità perché lo consigliava anche la comunità scientifica. Ma se l'appello di restare a casa non sarà ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto». Le parole di Spadafora arrivano dopo i numeri molto elevati di contravvenzioni comminate in tutta Italia a chi non rispetta le ordinanze. Anche il governatore della Lombardia Fontana sta meditando norme più dure in caso di mancato rispetto dei divieti: "Amici io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' bisognerà cambiare il tono perché se non la capite con le buone bisogna essere un po' più aggressivi anche nel farvela capire. Non vi stiamo chiedendo un sacrificio così, ma per salvare delle vite umane. Ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri". Fontana che a parlato in un punto stampa a Palazzo Lombardia per fare un aggiornamento sull'emergenza ha poi aggiunto "Per adesso ve lo chiediamo ma se si dovesse andare avanti, domanderemo al governo provvedimenti più rigorosi". Del resto i comportamenti sbagliati sono sotto gli occhi di tutti, basta affacciarsi a una finestra ed aspettare qualche minuto per vedere arrivare baldanzosi "raider" che vista la situazione di salutistico non hanno proprio nulla.