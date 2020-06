 Per il fine settimana la cooperativa Curiosi di natura propone due appuntamenti per il ciclo di passeggiate “Piacevolmente Carso”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Fuori calendario, sabato 13 giugno dalle ore 9.30 alle 13 replica dell’escursione nella Riserva naturale della Val Rosandra. Ritrovo alle 9.10 in piazza di Bagnoli della Rosandra, alla fermata dei bus n. 40 e 41 da Trieste. Uscita in una delle località naturalistiche più belle di Trieste, in una valle ricca di storia e biodiversità, con un torrente che scorre tra le rupi e una cascata di 30 metri. Un percorso escursionistico di 6,5 km su dislivello di 200 metri, con un primo tratto più impegnativo che poi si fa più pianeggiante. Itinerario in buona parte ombreggiato. Si raccomandano scarpe da escursione.

Domenica 14 giugno viene invece proposta una visita nel centro di Trieste, dalle ore 10 alle 12: accompagnati dalla guida turistica Rina Anna Rusconi e dalla naturalista Barbara Bassi, si andrà alla scoperta di tracce di acque, torrenti e resti di acquedotti, e di come l’acqua ha condizionato lo sviluppo di Trieste. L’itineraio ripercorre lo scorrere delle acque che dal Carso arrivano fino in città, celandosi nel sottosuolo. Si proseguirà poi attravero i luoghi più caratteristici del centro: Borgo Teresiano, Canal Grande, Piazza della Borsa e Piazza Unità, tra palazzi, chiese, storia, arte e suggestioni multiculturali della Trieste asburgica, fino alle acque dell’Adriatico. Ritrovo alle 9.40 alla Fontana del Giano Bifronte, in Largo Bonifacio (all’ inizio di Viale XX Settembre).

E’ richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cellulare 340.5569374. Quote di partecipazione: € 10,00 interi; 5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. Uscite nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Coronavirus.Quote di partecipazione: € 10,00 interi; 5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni.

Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.