Per la 5^ tappa della rassegna Fila a Teatro, Molino Rosenkranz questa sera ci porta…   nella sorprendente officina di Prometeo, dove furono inventati tutti gli animali, umani compresi  

Francesco Piciotti, estroso burattinaio, attore, scenografo e sognatore, sa narrare anche ai giovanissimi i miti dell’antica Grecia rendendoli comprensibili e divertenti, ma senza togliere quel fascino che li rende unici. Lo fa anche con il mito di Prometeo, che rubò il fuoco agli dei per darlo agli umani e così facendo irritò il padre di tutti gli dei, Zeus.

Con “Officina Prometeo”, la rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz porta, al teatro Splendor di San Daniele del Friuli, in collaborazione con il Comune, uno spettacolo che è stato selezionato per Contemporaneo Futuro 2023 e Gelatine 2023 e anche segnalato da Teatro e Critica tra gli spettacoli da vedere nel 2024.

L’appuntamento è per domenica 10 novembre, alle 16.30 con la compagnia e la produzione Divisoperzero – Florian Metateatro.

La storia narra di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta: gli umani. Non solo: parla anche del rapporto complicato con la tecnica, che dona all’uomo un potere infinito ma, al tempo stesso, lo rende dipendente dalle sue stesse invenzioni.

Sulla scena il burattinaio-narratore-artigiano dà voce a tutti i protagonisti del racconto: dalla luminosa Afrodite al temibile Ares, all’ operoso Efesto, fino al più grande di tutti, Zeus, che incarica suo cugino Prometeo di popolare la terra, i cieli e i mari con esseri di tutti i generi. Prometeo usa tutto il suo ingegno e la sua inventiva per “assemblare” una grande varietà di creature terminando la sua opera realizzando l’essere umano. Infastidito dall’intraprendenza di quello strano bipede, Zeus decide di mettere in riga Prometeo, che farà tutto quello che è in suo potere per proteggere i propri “figli”.

Le marionette e gli oggetti di scena sono creati sul momento combinando oggetti di uso comune: caffettiere e mestoli, abat-jour e pezzi di legno che rappresentano le divinità, l’umanità e le altre bestie create da Prometeo per popolare il mondo. Gli occhi del pubblico. La maestria di Piciotti mostra qualcosa di veramente prezioso, che ha incuriosito gli adulti e le nuove e nuovissime generazioni rapendo lo sguardo degli spettatori per ogni nuova invenzione che viene presentata sul palco dal suo creatore. Uno spettacolo colto e divertente insieme, un sorprendente e accurato miscuglio tra artigianato, storytelling e manipolazione per raccontare le sfide dell’essere umano, un passo importante nell’emancipazione del teatro di figura come teatro per tutti, in questo caso dai 5 anni in su.

Ingresso intero: € 6,00 (adulti e bambini dai 4 anni compiuti)

Ingresso ridotto: € 5,00 famiglie da 4 persone in su

Ingresso omaggio: bambini fino a 3 anni e accompagnatori di persone disabili

I biglietti si acquistano in prevendita dal sito www.vivaticket.it o dai rivenditori Vivaticket oppure in teatro il giorno dello spettacolo, in contanti o carte.

Maggiori dettagli, tutto il programma della rassegna, ingressi, prenotazioni con vivaticket e le promozioni “Teatro e Territorio” collegate al biglietto d’ingresso su: www.filaateatro.it