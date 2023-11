Nell’ambito del 2° Convegno sulle Battaglie della ritirata di Caporetto, un’occasione per rileggere e approfondire oggi, in chiave più ragionata ed obiettiva, uno degli avvenimenti bellici più importanti della storia italiana, si terrà mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 17.45, in Sala Corgnali della Biblioteca Civica “V. Joppi” in riva Bartolini 5 a Udine, la conferenza:

Percorsi museali con fonti audiovisive, raccontare la storia della Battaglia di Udine intervengono Enrico Folisi, Paolo Gaspari, Franco Morbini e Federico Pirone , Assessore a Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine