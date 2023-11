Percussioni spettacolari per l’avvio della nuova stagione del Salotto Musicale del Fvg

Uno spettacolare set di percussioni, dalla grand marimba al vibrafono fino a congas e grancasse. Con questa corposa e preziosissima dotazione, i giovani musicisti Daniel Ciacchi e Mia Kristan si esibiranno in un programma davvero unico per il primo appuntamento della nuova stagione di “musica insolita” del Salotto Musicale del Fvg, in agenda sabato 25 novembre alle 21 nella Sala Grande di Palazzo Pico a Fagagna. Come da tradizione “salottiera”, la scaletta della serata, intitolata “As one”, sarà una proposta originale, di grande varietà timbrica e stilistica. Le composizioni includono sia pietre miliari del secondo Novecento sia alcuni tra i più interessanti autori contemporanei viventi, per solo e duo di percussioni.

A dare il titolo alla serata è l’opera di Gene Koshinski, grandiosa composizione che offre al pubblico un’esperienza uditiva e visiva davvero unica, affiancata da un programma contemporaneo che prevede anche brani come la Toccata per vibrafono e marimba di Anders Koppel e Marimba d’amore di Keiko Abe. (1980).

Sguardo sui musicisti: la slovena Mia Kristan e il triestino Daniel Ciacchi si incontrano durante il loro corso di studi presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dove si diplomano con il massimo dei voti sotto la guida del maestro Fabián Pérez Tedesco. Entrambi coltivano una crescente attenzione per il repertorio contemporaneo e hanno all’attivo registrazioni e partecipazioni a importanti concorsi nazionali e internazionali nonché a tournée con orchestre.

L’ingresso alla serata “As one” è a prenotazione obbligatoria con tesseramento, che si può fare in tre facili modalità: o sul sito www.salottomusicalefvg.it o via email a salottomusicalefvg@gmail.com o ancora via sms al 348.9510651